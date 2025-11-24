Στο Κινηματοθέατρο REX ολοκληρώθηκε χθες βράδυ ο 32ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την απονομή των βραβείων.
Τα βραβεία
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής της 9ης/11/2025 αποφασίστηκε η απονομή των βραβείων τα εξής:
Κατηγορίες:
1.Ενήλικες
Παραμύθι: 1ο βραβείο: «Ο αετός, ο άνεμος και ο δράκος», Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου
Δοκίμια:
1ο βραβείο: «Ηχηρή σιωπή», Ελένη Αργυροπούλου- Σαραφοπούλου
2ο βραβείο: «Το Νήμα της Αντίστασης», Γιώργος Μαυροειδής
3ο βραβείο: «Αντίσταση: μια άλλη ενηλικίωση», Αγγελική Κώστα
Διηγήματα:
1ο βραβείο: « Το κλειδί», Χρήστος Μαργανέλης
2ο βραβείο: «Η πρώτη μάγισσα της νύχτας», Κων/να Καλογεροπούλου
3ο βραβείο: «Το πανηγύρι του Άι-Σώστη», Πολυχρόνης Τσιριγώτης
Ειδική διάκριση: «Αντίσταση για δεύτερη φορά», Εμμανουήλ Γεροντής
Έπαινοι: «Κεράσια κόκκινα σαν αίμα», Ελισάβετ Κίσσα
«Επικηρυγμένος ετών εικοσιεπτά», Μιράντα Σκέττου
Ποιήματα:
1ο βραβείο: «Εξιστόρηση», Δέσποινα Πιτίδου
2ο βραβείο: «Εσύ πώς τάισες τη φωτιά;», Δημήτριος Μάλλης
3ο βραβείο: «Εις μνήμην: Η μάχη της Ηλεκτρικής», Ανδρονίκη Μακριδάκη
Έπαινοι: «Δαλιδά», Ζέλκα Ελευθερία
«Ο αγωνιστής της Πράγας», Ζωή Χατζηγεωργίου
«Τριλογία αντιμαθημάτων», Βασιλική Τζιβανάκη
2.Μαθητές/τριες
Ποιήματα
1ο βραβείο: «Το Άβατο της Σιωπής» Νικόλαος Τσιάλας
2ο βραβείο : « Αντίσταση», Νάκου Παναγιώτα
Διήγημα:
1ο βραβείο: «Στο στρίφωμα της καμιζόλας», Χριστίνα- Ανυσία Νένδου
Η Κριτική Επιτροπή
Την Κριτική Επιτροπή αποτελούν οι:
Πρόεδρος: Μανώλης Πιμπλής, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας, Κριτικός λογοτεχνίας, Δ/ντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων
Μέλη: Ευαγγελία Αστυρακάκη, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Κλασσικών Σπουδών
Δημήτρης Περοδασκαλάκης, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Κλασσικών Σπουδών Φώτιος Δούσης, υπ. διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
Γιάννης Χρονάκης, Φιλόλογος.