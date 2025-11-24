Στο Κινηματοθέατρο REX ολοκληρώθηκε χθες βράδυ ο 32ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λογοτεχνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την απονομή των βραβείων.

Τα βραβεία

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής της 9ης/11/2025 αποφασίστηκε η απονομή των βραβείων τα εξής:

Κατηγορίες:

1.Ενήλικες

Παραμύθι: 1ο βραβείο: «Ο αετός, ο άνεμος και ο δράκος», Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου

Δοκίμια:

1ο βραβείο: «Ηχηρή σιωπή», Ελένη Αργυροπούλου- Σαραφοπούλου

2ο βραβείο: «Το Νήμα της Αντίστασης», Γιώργος Μαυροειδής

3ο βραβείο: «Αντίσταση: μια άλλη ενηλικίωση», Αγγελική Κώστα

Διηγήματα:

1ο βραβείο: « Το κλειδί», Χρήστος Μαργανέλης

2ο βραβείο: «Η πρώτη μάγισσα της νύχτας», Κων/να Καλογεροπούλου

3ο βραβείο: «Το πανηγύρι του Άι-Σώστη», Πολυχρόνης Τσιριγώτης

Ειδική διάκριση: «Αντίσταση για δεύτερη φορά», Εμμανουήλ Γεροντής

Έπαινοι: «Κεράσια κόκκινα σαν αίμα», Ελισάβετ Κίσσα

«Επικηρυγμένος ετών εικοσιεπτά», Μιράντα Σκέττου

Ποιήματα:

1ο βραβείο: «Εξιστόρηση», Δέσποινα Πιτίδου

2ο βραβείο: «Εσύ πώς τάισες τη φωτιά;», Δημήτριος Μάλλης

3ο βραβείο: «Εις μνήμην: Η μάχη της Ηλεκτρικής», Ανδρονίκη Μακριδάκη

Έπαινοι: «Δαλιδά», Ζέλκα Ελευθερία

«Ο αγωνιστής της Πράγας», Ζωή Χατζηγεωργίου

«Τριλογία αντιμαθημάτων», Βασιλική Τζιβανάκη

2.Μαθητές/τριες

Ποιήματα

1ο βραβείο: «Το Άβατο της Σιωπής» Νικόλαος Τσιάλας

2ο βραβείο : « Αντίσταση», Νάκου Παναγιώτα

Διήγημα:

1ο βραβείο: «Στο στρίφωμα της καμιζόλας», Χριστίνα- Ανυσία Νένδου

Η Κριτική Επιτροπή

Την Κριτική Επιτροπή αποτελούν οι:

Πρόεδρος: Μανώλης Πιμπλής, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας, Κριτικός λογοτεχνίας, Δ/ντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων

Μέλη: Ευαγγελία Αστυρακάκη, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Κλασσικών Σπουδών

Δημήτρης Περοδασκαλάκης, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Κλασσικών Σπουδών Φώτιος Δούσης, υπ. διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Νεοελληνικής Φιλολογίας

Γιάννης Χρονάκης, Φιλόλογος.