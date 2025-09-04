«Θολό» παραμένει το καθεστώς και η διαδικασία με την οποία θα παραχωρηθούν τμήματα παραλιών στη ΔΑΕΑΝ από την επόμενη χρονιά, αφού αλλάζει το καθεστώς και το δημόσιο θα τις εκμισθώνει μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού…

Εκείνο που ισχύει μέχρι σήμερα είναι ότι απ’ ευθείας παραχώρηση στη ΔΑΕΑΝ θα γίνεται μέχρι 500 τ.μ. παραλίας. Από κει και πάνω θα πρέπει και η ΔΑΕΑΝ, ως ανώνυμη εταιρεία, να συμμετάσχει καταθέτοντας προσφορά σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό…

Έτοιμη να δημοσιεύσει την προκήρυξη για την προμήθεια τριών επιπλέον sea tracks είναι η ΔΑΕΑΝ. Μετά την έγκριση χρηματοδότησης κατά 100% της σχετικής προμήθειας ύψους 280.000 ευρώ (με ΦΠΑ) από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Αγίου Νικολάου Γιώργος Αστρουλάκης, ενημέρωσε σχετικά το Δ.Σ.. Τα συγκεκριμένα μέσα βελτιώνουν την προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΔΑΕΑΝ, τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας. Αυτά τα τρία προορίζονται για τις παραλίες Αλμυρού, Ελούντας (κεντρική) και Άμμου και έρχονται να προστεθούν στο ένα που ήδη έχει εγκατασταθεί από πέρυσι στην παραλία της Κιτροπλατείας. Στην πρόταση, ότι θα πρέπει λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας να εξεταστεί η προμήθεια και τοποθέτηση sea track και στο Βούλισμα Καλού Χωριού, ο κ. Αστρουλάκης εξήγησε ότι εκτός από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στην παραλία, στην περίπτωση του Βουλίσματος, απαιτείται εξασφάλιση πρόσβασης του ΑμΕΑ και καθ’ όλη την απόσταση από την εθνική οδό ως την ακτή, που σήμερα είναι ανύπαρκτη… Εξάλλου, όπως εξήγησε, sea tracks με επιχορήγηση από χρηματοδοτικά προγράμματα μπορεί να εγκαταστήσει η ΔΑΕΑΝ μόνο σε παραλίες η διαχείριση των οποίων της έχουν παραχωρηθεί.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ