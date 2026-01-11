Στην Αγία Νεομάρτυρα Μαρία τη Μεθυμοπούλα από τη Φουρνή είναι αφιερωμένο το φετινό καλαίσθητο «Ημερολόγιο 2026» της Ι.Μ. Πέτρας και Χερρονήσου.

Όπως αναφέρει στον πρόλογό του ο Σεβ. κ. Γεράσιμος, «στο πρόσωπό της τιμούμε ολόκληρη τη χορεία των Κρητών Νεομαρτύρων, που πότισαν με το αίμα τους την καλιέλαιο της Εκκλησίας του Αποστόλου Τίτου… η Αγία Μαρία Μεθυμοπούλα, γεμάτη από νεανικό σφρίγος και ενθουσιασμό, θα μπορούσε να αγκαλιάσει τα θέλγητρα αυτού του κόσμου, προτίμησε όμως να ομολογήσει Χριστόν και τουτον Εσταυρωμένον. Δεν πρόδωσε την πίστη για να απολαύσει τα ψεύτικα και τα πρόσκαιρα, αλλά προτίμησε τα ουράνια…». Σε άλλο σημείο της εισαγωγής ο κ. Γεράσιμος σημειώνει ότι «οι καιροί που διανύουμε είναι δύσκολοι, γεγονός που μας προτρέπει να καταβάλλουμε εντονότερους αγώνες, για να αντιπαλέσουμε όλα εκείνα που κλυδωνίζουν την ύπαρξή μας».

Το Ημερολόγιο περιλαμβάνει τους σταθμούς στην ιστορία της εκκλησίας της Κρήτης, το «Κρητικό Πανάγιο», τον Επισκοπικό Κατάλογο, τις περιόδους και ημέρες νηστείας, το «Συναξάριον νέων Αγίων», καθώς και φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη ζωή της τοπικής Εκκλησίας. Επίσης, τη Διοίκηση της Μητροπόλεως, τις ενορίες και τους εφημέριους των ναών, τις Μονές, την Πνευματική και την Φιλανθρωπική διακονία καθώς και την Αγιολογία (τοπικές εορτές, εικόνες περίπυστοι και ιστορικά μνημεία).

Στις σελίδες των πρακτικών οδηγιών διαβάζουμε οδηγίες για την τέλεση του μυστηρίου του γάμου, του βαπτίσματος και των μνημόσυνων. Το Ημερολόγιο περιλαμβάνει ακόμα τους «Χαιρετισμούς εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον».

Την επιμέλεια του Ημερολογίου είχε ο πρωτοσύγκελος Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης και τη συγγραφή κείμενων ο Αρχιμανδρίτης Ευγένιος Καρακωνσταντάκης και ο π. Ιωάννης Ριέρα. Τα έσοδα από την πώληση του Ημερολογίου θα διατεθούν για το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως.

ΛΕΩΝ.Κ.