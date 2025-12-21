Σημαντική παρουσία στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, για το 2026, θα έχει κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Four Seasons Yacht, το Four Seasons Yacht 1. Η εταιρεία προσφέρει υπερπολυτελείς εμπειρίες κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αφίξεων του 2026, θα προσεγγίσει το λιμάνι μας 4 φορές, στις 6 και 22 Απριλίου, καθώς και στις 6 και 20 Μαΐου. Το πλοίο είναι η απόλυτη πολυτέλεια. Έχει μήκος 207 μέτρα, με 15 καταστρώματα. Διαθέτει 95 σουίτες καμπίνες, όλες με εξωτερικό παράθυρο και πρόσοψη προς θάλασσα, με βεράντα / ιδιωτική πρόσβαση. Οι σουίτες μοιάζουν με «βίλες» στη θάλασσα, καθώς ο σχεδιασμός έχει στόχο να προσφέρει ξενοδοχειακή εμπειρία στο νερό. Θα καταλάβετε από τις τιμές: Seaview Suite 20.330 ευρώ, Seaview Mid Suite 23.300 και Seaview Suite with Studio 25.100 ευρώ!

Για τον Άγιο Νικόλαο η εταιρία Four Seasons Yacht αναφέρει: «Αποκαλύψτε το πλούσιο παρελθόν της Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο, ένα κρυμμένο στολίδι για τους ταξιδιώτες. Περιπλανηθείτε στην καρδιά της πόλης και ο χρόνος μοιάζει να λιώνει. Παστέλ σπίτια κατεβαίνουν προς την τιρκουάζ αγκαλιά της λίμνης, ένα φυσικό θαύμα. Περπατήστε δίπλα από πολυσύχναστα καφέ στο γοητευτικό λιμάνι, απολαύστε τοπικές γεύσεις σε μια βεράντα μπροστά στη θάλασσα ή βουτήξετε στα δροσερά νερά της. Η μαγεία της Κρήτης θα σας συνοδεύει πολύ μετά την αναχώρησή σας».

Η ίδια εταιρία έχει προγραμματίσει κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά και το 2027 και ο Άγιος Νικόλαος περιλαμβάνεται και πάλι στα λιμάνια. Μια φορά θα επισκεφτεί τον Άγιο Νικόλαο στις 13 Απριλίου 2027.

ΛΕΩΝ.Κ.