Ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές εργασίες διερεύνησης για τη συλλογή στοιχείων αναγκαίων για την εκπόνηση ολοκληρωμένου πακέτου μελετών που αφορούν την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης, σε συνδυασμό με έλεγχο της στατικής επάρκειας του κτιρίου του ΕΠΑΛ Νεαπόλεως.

Τις απαιτούμενες μελέτες έχει αναλάβει η αναπτυξιακή εταιρία «Δαίδαλος» με προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει με το Δήμο Αγίου Νικολάου, ύψους 150.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκπόνηση γεωτεχνικής, αρχιτεκτονικής, μελέτης προσβασιμότητας, εργαστηριακών ελέγχων των υλικών κατασκευής, στατικής μελέτης και ενίσχυσης εφόσον απαιτηθεί, ηλεκτρομηχανολογικής και τευχών δημοπράτησης.

Η «Δαίδαλος» θα εκπονήσει τις μελέτες με το προσωπικό που απασχολεί ή θα χρειαστεί να προσλάβει επιπλέον συγκροτώντας ομάδα έργου με συντονίστρια την διευθύντρια της αναπτυξιακής εταιρείας, αρχιτέκτονα Μαρία Πρατσινάκη. Σύμφωνα με τη σύμβαση έχει υποχρέωση να ολοκληρώσει και παραδώσει τις μελέτες αυτές σε 12 μήνες.

Παρά τη συνεχή συντήρηση, καθώς το κτίριο λειτουργεί αδιάκοπα από την κατασκευή του, το 1972, ως σήμερα, χρειάζεται εκσυγχρονισμό και έλεγχο σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. Απαιτείται να γίνει στατικός έλεγχος και εκ βάθρων συντήρηση. Επίσης απαραίτητος είναι ο εκσυγχρονισμός των Η/Μ συστημάτων του ώστε να ενσωματώνουν τη νέα τεχνολογία και να μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου.

Η αρχιτεκτονική μελέτη που απαιτείται για το έργο, δε θα τροποποιήσει τη λειτουργία και χωροθέτηση των χρήσεων του συγκροτήματος όπως υφίσταται σήμερα αυτό. Όμως θα ενσωματώσει αρμονικά τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν με την εφαρμογή της παθητικής πυροπροστασίας και της μελέτης προσβασιμότητας, όπως ισχύουν σήμερα. Επίσης θα ενσωματώσει τυχόν τροποποιήσεις που θα επιφέρει στο κέλυφος η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων Η/Μ όπως θέρμανσης και κλιματισμού, μονώσεων κλπ.

Η στατική μελέτη του έργου θα υποστηρίξει όλες τις αλλαγές και προσθήκες που θα προκύψουν στα υφιστάμενα κτίρια από την αρχιτεκτονική πρόταση και την Η/Μ μελέτη.

Οι τομές που ξεκίνησαν χθες γίνονται για την διαπίστωση της κατάστασης στη θεμελίωση του κτιρίου. Εξ άλλου θα ακολουθήσει γεωτεχνική έρευνα με απώτερο στόχο να διατυπωθεί σαφής εικόνα της στρωματογραφικής δομής του υπεδάφους ώστε να υπάρχει ασφαλής πληροφόρηση για το πάχος των συμπιεστών στρωμάτων σε όλη την περίμετρο των κτιρίων. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες υπαίθρου (γεωτρήσεις), εργαστηριακές δοκιμές και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τα οποία θα παραδοθούν σε αναλυτική έκθεση γνωμάτευσης.

Στη φωτογραφία διακρίνεται εκσκαφή εκτέλεσης τομών στα θεμέλια του κτιρίου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ