Σε εφαρμογή τίθεται από την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε διεύρυνση της υφιστάμενης της Αστικής Συγκοινωνίας με δύο νέες δωρεάν Γραμμές, με στόχο να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και να εξυπηρετήσει την αυξημένη αστική κινητικότητα στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου προβλέπει ότι η ήδη λειτουργούσα «Κίτρινη Γραμμή» Αστικής Συγκοινωνίας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι και την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025.

Αμέσως μετά, από την Δευτέρα 1/9/2025 και σε πρώτη φάση μέχρι και τις 31/10/2025 θα ξεκινήσουν να λειτουργούν οι δύο νέες γραμμές Αστικής Συγκοινωνίας με τις χαρακτηριστικές ονομασίες «Κόκκινη Γραμμή» και «Πράσινη Γραμμή», που θα καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος διαδρομής και θα προσφέρουν πρόσβαση σε περισσότερα βασικά σημεία της πόλης, όπως ο παραλιακός δρόμος της Ακτής Στ. Κουνδούρου που μέχρι πρότινος δεν εξυπηρετούνταν από το αστικό λεωφορείο.

Επισημαίνεται ότι δημότες και επισκέπτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν και τις δύο νέες γραμμές Αστικής Συγκοινωνίας δωρεάν, αφού ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα αναλάβει σε αυτή τη φάση να καταβάλει το κόστος λειτουργίας των Λεωφορείων στον ανάδοχο οικονομικό φορέα.

Όπως τονίζει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Ενισχύοντας με δύο νέες Γραμμές την Αστική μας Συγκοινωνία στοχεύουμε στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχής μας και στο να βελτιώνουμε το κυκλοφοριακό εντός του αστικού ιστού της πόλης. Αναλαμβάνουμε μάλιστα να πληρώσουμε σε αυτή τη φάση όλο το αντίτιμο για τους χρήστες των δύο Γραμμών».

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε θέματα Συγκοινωνιών Νίκος Καμινογιαννάκης, συμπληρωματικά ανέφερε πως με συχνά και τακτικά δρομολόγια ο Δήμος μέσα από τη διεύρυνση αυτή βελτιώνει το κυκλοφοριακό και διευκολύνει την πρόσβαση σε βασικά σημεία και αξιοθέατα της πόλης, περιορίζει την κυκλοφοριακή συμφόρηση ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες μειώνοντας τον αριθμό των ιδιωτικών οχημάτων που κινούνται εντός του κέντρου της πόλης, αντιμετωπίζοντας παράλληλα το πρόβλημα της στάθμευσης και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια.

Αναλυτικά, τα δρομολόγια των δύο νέων Γραμμών Αστικής Συγκοινωνίας είναι τα εξής:

ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η διαδρομή με την χαρακτηριστική ονομασία «Κόκκινη Γραμμή», εξυπηρετεί διαδρομή που έχει μήκος 4,7 χιλιόμετρα (πλήρες δρομολόγιο) και περιλαμβάνει το παρακάτω δρομολόγιο:

Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου , Επιμενίδου , Κριτσάς , Κ. Καραμανλή , Κυκλικός Κόμβος Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου, Κ. Καραμανλή, Λατούς, Ρούσου Καπετανάκη, Ακτή Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Ρούσου Κουνδούρου, Μ. Σφακιανάκη, Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου, Ακτή Θεμιστοκλέους, Ακτή Ι. Κούνδουρου, Κ. Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα – ΚΤΕΛ.

Στάσεις Κόκκινης Γραμμής:

Αφετηρία (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)

1η στάση: Επιμενίδου 33,

2η στάση: Κριτσάς 3,

3η στάση: Κ. Καραμανλή (ΕΛΤΑ),

4η στάση: Κ. Καραμανλή 46 ,

5η στάση: Κ. Καραμανλή (Ένωση Μεραμβέλλου),

6η στάση: Λατούς (ΔΕΗ – ΔΕΥΑΑΝ),

7η στάση: Ρούσου Καπετανάκη 7, (παλαιό Δημαρχείο)

8η στάση: Πλατεία Ελ. Βενιζέλου,

9η στάση: Μ. Σφακιανάκη (ΡΕΞ),

10η στάση: Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου (Κέρατο Αμάλθειας),

11η στάση: Ακτή Θεμιστοκλέους (Λιμάνι),

12η στάση: Ακτή Ι. Κούνδουρου (Επιμελητήριο),

13η στάση: Κ. Παλαιολόγου (Λίμνη),

14η στάση: Κ. Παλαιολόγου 62,

15η στάση: Κ. Παλαιολόγου, (Κυκλοφοριακό πάρκο, 25μ μετά τη συμβολή με την οδό Δίκτης) Ταυτίζεται με 15η στάση Κίτρινης Γραμμής

16η στάση: Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο), Ταυτίζεται με 24η στάση Κίτρινης Γραμμής

Τέρμα (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου).

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η διαδρομή με την χαρακτηριστική ονομασία «Πράσινη Γραμμή», εξυπηρετεί διαδρομή που έχει μήκος 4,7 χιλιόμετρα (πλήρες δρομολόγιο) και περιλαμβάνει το παρακάτω δρομολόγιο:

Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου , Επιμενίδου (προς Νοσοκομείο), Α. Παπανδρέου, Ελευθ. Πλατάκη, Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, Μίνωος, Ακτή Στ. Κουνδούρου, Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα – ΚΤΕΛ.

Στάσεις Πράσινης Γραμμής:

Αφετηρία (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)

1η στάση: Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο),

2η στάση: Α. Παπανδρέου 60 ,

3η στάση: Ελευθ. Πλατάκη (Λύκεια),

4η στάση: Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας (Δημαρχείο),

5η στάση: Μίνωος (Απέναντι από πρατήριο καυσίμων «Aegean»)

6η στάση: Μίνωος (Αγιος Αντώνιος)

7η στάση: Μίνωος (Παραλία Αμμούδι)

8η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (25μ μετά τη συμβολή με την οδό Ερυθρού Σταυρού.)

9η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (Μετά τα σκαλιά της οδού Λευκών Ορέων.)

10η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (25μ πριν τη διάβαση πεζών του ξενοδοχείου “Interkontinental”)

11η στάση: Ακτή Στ. Κουνδούρου (30μ. μετά τη συμβολή της οδού «Καπετάν Φαφούτη»)

12η στάση: Κ. Παλαιολόγου (Λίμνη),

13η στάση: Κ. Παλαιολόγου 62 ,

14η στάση: Κ. Παλαιολόγου, (Κυκλοφοριακό πάρκο, 25μ μετά τη συμβολή με την οδό Δίκτης)

15η στάση: Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο),

Τέρμα (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου).

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την Αστική Συγκοινωνία

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της προσπάθειας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες και στοχεύοντας σε μια πιο έξυπνη, πράσινη και βιώσιμη πόλη για όλους, έχει ήδη προχωρήσει στη δημιουργία μιας εξ ολοκλήρου νέας εφαρμογής για τα δρομολόγια της Αστικής Συγκοινωνίας και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ωρών άφιξης των λεωφορείων.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου, το οποίο όχι μόνο ανέπτυξε την εφαρμογή λογισμικού αλλά σχεδίασε και κατασκεύασε το πρωτοποριακό σύστημα τηλεματικής (GPS tracking) που υποστηρίζει τη λειτουργία της.

Με το σύστημα αυτό, οι χρήστες της αστικής συγκοινωνίας έχουν πλέον τη δυνατότητα:

Να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την πραγματική θέση των λεωφορείων,

Να ενημερώνονται άμεσα για την αναμενόμενη ώρα άφιξης σε κάθε στάση (σκανάροντας το QR code),

Να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση.

Όλες οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες μέσα από τον ιστότοπο www.agncitybus.gr, μέσω κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Από το γραφείο τύπου