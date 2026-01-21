Επιστολή προς τον πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ Γ. Αστρουλάκη έστειλε ο δημοτικός σύμβουλος Μαν. Λεμπίδης με την οποία ζητά να του χορηγηθούν έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση των έργων που εκτελούνται στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου και έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Στην επιστολή του αναφέρει συγκεκριμένα:

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30.12.2025 και των διευκρινίσεων που δόθηκαν αναφορικά με την πορεία των έργων στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου και ειδικότερα των δύο θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 3)Συζήτηση -απόφαση επί της με αρ. 83/2025 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ η οποία αφορά την έγκριση νέας χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Αγίου Νικολάου και 4) Συζήτηση- απόφαση επί της με αρ. 166/2025 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ η οποία αφορά «Έγκριση δανειακής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση Τουριστικού Λιμένα Αγίου Νικολάου Κρήτης».

Προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση των μελών του σώματος και των δημοτών. Στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου και με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση, παρακαλώ να μου χορηγηθούν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών τα ακόλουθα:

1.Τραπεζική διερεύνηση: Αντίγραφα των επίσημων έγγραφων αιτημάτων προς τα τέσσερα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα (όπως αναφέρθηκε από τον πρόεδρο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου), μαζί με το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων /φακέλων που υποβλήθηκαν καθώς και τις επίσημες απαντήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων (θετικές ή απορριπτικές) για τη σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους 1.800.000 ευρώ.

2.Εγκριτικές αποφάσεις: Το πρακτικό της απόφασης του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ, με το οποίο εγκρίθηκαν οι όροι και η σύναψη της συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης καθώς και τυχόν γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας.

3.Συμβατικά έγγραφα: Πλήρες αντίγραφο της υπογραφείσας δανειακής σύμβασης με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της.

4.Χρονοδιάγραμμα: Την ακριβή ημερομηνία υπογραφής και έναρξης ισχύος της εν λόγω σύμβασης καθώς και των εκταμιεύσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

5.Διαχείριση Κινδύνου: Tην οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας ή τη μελέτη ευαισθησίας (stress test) που συντάχθηκε για την αντιμετώπιση δυσμενών σεναρίων χρηματοδότησης, όπως αυτά αναφέρθηκαν από τον πρόεδρο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6.Οικονομικός Απολογισμός: Αναλυτικό απολογισμό εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΔΑΕΑΝ του έτους 2025, με πλήρη και αναλυτική καταγραφή δαπανών και των εσόδων ανά κωδικό.

«Η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία κρίνεται απαραίτητη για την ουσιαστική κατανόηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η ΔΑΕΑΝ και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στον Δήμο μας», καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Λεμπίδης.

Ν.Τ.