Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου κ. Εμμανουήλ Κουδουμάς Δασολόγος, για την προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις πληγείσες από την πυρκαγιά της 2ας Ιουλίου 2025 εκτάσεις, με απόφασή του θεσπίζει προσωρινή απαγόρευση θήρας σε ορισμένες περιοχές για το χρονικό διάστημα πέντε κυνηγετικών περιόδων μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2030-2031.

Στην απόφαση αναφέρει:

– Απαγορεύουμε τη θήρα εντός θηράματος για πέντε κυνηγετικές περιόδους και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2030-2031 σε έκταση 10.210,00 στρεμμάτων περίπου η οποία κάηκε στην πυρκαγιά της 2ας Ιουλίου 2025 και βρίσκεται στην περιφέρεια των Κοινοτήτων Σχινοκαψάλων και Αγίου Ιωάννου του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου, για λόγους προστασίας του θηράματος, μέχρι την αποκατάσταση της βιολογικής ισορροπίας του οικοσυστήματος που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, φωλεοποίησης και αναπαραγωγής.

Η έκταση αρχίζει από την εκβολή του ρέματος Κακής Σκάλας (τουριστικά καταλύματα Νικολαράκη) στη θάλασσα με κατεύθυνση βόρεια, ακολουθεί την κοίτη του ρεύματος μέχρι τη συμβολή με την επαρχιακή οδό Ιεράπετρας-Σητείας και εν συνεχεία τον χωματόδρομο παράλληλα του ρέματος φτάνει έως τους λάκκους συλλογής ελαιουργικών αποβλήτων, συνεχίζει βόρεια το μονοπάτι ως τους καταρράκτες Μυλωνά, τον χωματόδρομο που οδηγεί στην περιοχή Αλίστες της κοινότητας Αγ .Ιωάννου, δυτικά από τον ελαιώνα του Διακάκη Εμμανουήλ, συνεχίζει βόρεια ακολουθώντας τον χωματόδρομο έως την μάντρα του Λαποκωνσταντάκη Γεωργίου και πάλι βόρεια ως το φωτοβολταϊκό πάρκο του Σαραντώνη- Καμινογιαννάκη. Στη συνέχεια ακολουθεί το χωματόδρομο ανατολικά και πάνω από τον ελαιώνα του Παναγιωτάκη Εμμανουήλ έως τον πυλώνα της ΔΕΗ, κατευθύνεται ανατολικά στο ρέμα της Αγίας Φωτιάς στη θέση Πολύτρυπα, ακολουθώντας το ρέμα συνεχίζει βόρεια ως την γεώτρηση της Κοινότητας Αγ. Ιωάννου, ακολουθώντας τον χωματόδρομο της γεώτρησης κατευθύνεται βόρεια έως τους ελαιώνες των Καρύδη Νεκτάριου και Σωκράτη.

Συνεχίζει ανατολικά και νότια ακολουθώντας τον χωματόδρομο έως τον ελαιώνα του Κουρμουλάκη Λεωνίδα και από κει βόρεια ως την δεξαμενή του ΤΟΕΒ Σχινοκαψάλων. Από την δεξαμενή ακολουθεί νότια τον αγροτικό δρόμο έως τον ελαιώνα του Βαλάντη Σφυράκη και από κει με κατεύθυνση ανατολική ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο ως την επαρχιακή οδό Γαλήνη- Σχινοκαψάλων. Με όριο την επαρχιακή οδό και κατεύθυνση νότια φτάνει στον ελαιώνα Κλουβάτου Πέτρου στη θέση Δίστρατα συνεχίζει ανατολικά και νότια ακολουθώντας τον χωματόδρομο έως την θέση Κώστα Κορφή, συνεχίζει νοτιανατολικά έως τον ελαιώνα του Λαπιθάκη και νότια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο εντός του ρέματος Αχλιών περνώντας την ιδιοκτησία Χριστάκη Γεωργίου. Ακολουθώντας το ρέμα συνεχίζει νότια έως την εκβολή του στην παραλία Αχλιών.

Δυτικά περιλαμβάνει όλο το παραλιακό μέτωπο έως και την εκβολή του ρέματος της Κακιάς Σκάλας στα τουριστικά καταλύματα AYRA PALM.

Διώξεις

Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Η παρούσα διάταξη ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η δε τήρησή της ανατίθενται στην Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ιεράπετρας παρακαλείται για την άμεση τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων.