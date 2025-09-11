Aπό το Δήμο Ιεράπετρας εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερωθήκαμε για χρηματοδότηση ποσού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ως πρώτη δόση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις 2 Ιουλίου 2025 στο Δήμο Ιεράπετρας.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε τηρώντας την υπόσχεσή του ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος με την καθοριστική συνδρομή του Α΄ Αντιπρόεδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, κατά την επίσκεψη τους στις πληγείσες περιοχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δημάρχου κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη.

Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η άμεση αποκατάσταση των βασικών υποδομών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και της αγροτικής οικονομίας.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας εκφράζει την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων Υπουργείων, ευχαριστεί τον Υφυπουργό και τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής για τη συνεργασία υπογραμμίζοντας ότι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης αποτελεί καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πληγέντων.