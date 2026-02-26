Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε τη σημαντική διάκριση του 2ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ιεράπετρας στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών, που αποτελεί τη διαδικασία επιλογής για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών – EOES 2026.

Το σχολείο μας κατέκτησε την 10η θέση ανάμεσα σε 37 διαγωνιζόμενες ομάδες από ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης, συνεργασίας και δημιουργικής σκέψης των μαθητών μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια ομάδα είχε προηγουμένως κατακτήσει την 1η θέση στον Τοπικό Διαγωνισμό Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών, ο οποίος διεξήχθη στις 13/12/2025 στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λασιθίου (Ε.Κ.Φ.Ε. Λασιθίου), όπου διαγωνίστηκε με ομάδες από άλλα Λύκεια του νομού Λασιθίου, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της στον πανελλήνιο τελικό.

Την ομάδα εκπροσώπησαν οι μαθητές του ομίλου «ScienceLab» του σχολείου μας, Δοργιάκης Ελευθέριος, Μαστοράκης Ιωάννης και Μπαζιργιάννης Χρήστος, μαθητές της Β΄ Λυκείου, οι οποίοι εργάστηκαν με συνέπεια, μεθοδικότητα και ενθουσιασμό, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα απαιτητικού διαγωνισμού.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αγίων Αναργύρων, και διοργανώθηκε από την ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. (Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Την επιστημονική προετοιμασία και καθοδήγηση των μαθητών ανέλαβαν οι καθηγήτριες του σχολείου μας Ζιώγα Μαρία (Βιολόγος), Κουφάκη Μαρία (Φυσικός) και Τσιγκρή Θεόκλητη (Χημικός), οι οποίες με τη συνεργασία, τη συνέπεια και την παιδαγωγική τους προσέγγιση συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου για τη διαρκή στήριξη και ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών σε επιστημονικές δράσεις, καθώς και στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για την πολύτιμη οικονομική του συνδρομή, που κατέστησε δυνατή τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Η διάκριση αυτή τιμά το σχολείο μας και αποτελεί σημαντική αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας και της επιστημονικής σκέψης, καθώς και ισχυρό κίνητρο για τη συνέχιση και την ενίσχυση παρόμοιων πρωτοβουλιών στο μέλλον, καταλήγει το δελτίο τύπου του σχολείου.