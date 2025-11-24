Με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του καθηγητή Νεκτάριου Ταβερναράκη, έκλεισε ο φετινός κύκλος μαθημάτων που διοργάνωσε ο Δήμος Ιεράπετρας στο πλαίσιο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκειά του, έγκριτοι καθηγητές, ο καθένας στον τομέα του,ανέπτυξαν θεματικές που σχετίζονταν με τις επιστήμες, την υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια, την αναπαραγωγική υγεία, την οικογένεια καιτο κβαντικό σύμπαν.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης ανέφερε:

«Με μεγάλη χαρά ολοκληρώσαμε έναν ακόμη κύκλο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Ιεράπετρας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας πρόσβαση στη σύγχρονη γνώση, να ανοίγουμε παράθυρα προβληματισμού και να ενισχύουμε την παιδεία και τη διά βίου μάθηση. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν φέτος ήταν εξαιρετικά σημαντικά. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους καθηγητές για την ανταπόκρισή τους, καθώς και τον κόσμο που στήριξε με τη συμμετοχή του κάθε ομιλία».

Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ιεράπετρας,που επιμελήθηκε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Παιδείας και Τουρισμού,Γεώργιος Χατζάκης, φιλοξενήθηκαν οι:

Γεώργιος Τσομπάνογλου, τακτικός Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Κατάρτισης, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,με θέμα: «Τοπική Ανάπτυξη και αμοιβαιότητα – Προβλήματα και προοπτικές».

Δρ. Παναγιώτης Σαρρής, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, επικεφαλής ομάδας Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας, IMBB-ΙΤΕ,επιτ. Καθηγητής Μικροβιολογίας και Μοριακής ανοσολογίας, Παν/μιοExeter, Μ. Βρετανία, με θέμα : «Η επισιτιστική ασφάλεια υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής: Μια μεγάλη πρόκληση για τον σύγχρονο άνθρωπο»

Ευγένιος Κουμαντάκης, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου – Επιτροπής Βιοηθικής C Δεοντολογίας Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, με τους συνεργάτες του:

Κωνσταντίνο Πάντο, Γυναικολόγο Αναπαραγωγής, Πρόεδρο Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, Γεν. Γραμματέα Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Αντιπρόεδρο ΕΛΙΤΟΥΡ, Αντιπρόεδρο GHDI-

Γεώργιο Κλάδο, Μαιευτήρα-Γυναικολόγο, Ειδικό στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Δημήτριο Μπατάκη, Οικονομολόγο Υγείας, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΜΙΥΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δημήτριο Βασιλάκο, PhD, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Ιατρικής Σχολής Αθηνών – Τμήμα Μοριακής Καρκινογένεσης, οι οποίοι ανέπτυξαν το θέμα « Αναπαραγωγική Υγείας».

Βασίλειος Φθενάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου με θέμα: «Η οικογένεια του 21ου αιώνα – Προκλήσεις και προοπτικές για ένα σύστημα σε μεταλλαγή».

Στέφανος Τραχανάς, Διδάσκων, μεταξύ άλλων, κβαντικής φυσικής και διαφορικές εξισώσεις στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το 1983 έως σήμερα. Από το 1986 και μετά, είναι μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ( ΙΤΕ ) με θέμα: «Το κβαντικό σύμπαν – Ένα σπίτι για τη ζωή: Σκέψεις με θέα τον νυχτερινό ουρανό».