Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας ανακοινώνει στους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να ελλιμενίσουν το σκάφος τους εντός του λιμένα Ιεράπετρας και του λιμένα Μακρύ Γιαλού ότι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση καθημερινά από Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 14:00, στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας, στη διεύθυνση Πλατεία Κανουπάκη πλησίον της Μουσικής Σχολής του Δήμου Ιεράπετρας ή ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected].

Ο Πρόεδρος

Μπαχλιτζανάκης Μιχαήλ