Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ΠΛΣ) εντόπισε μία πνευστή λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της ν. Χρυσής Ιεράπετρας. Το πλήρωμα του ΠΛΣ προέβη στην περισυλλογή των τριάντα έξι (36) αλλοδαπών επιβαινόντων (όλοι άνδρες) της λέμβου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας. Οι αλλοδαποί είχαν αποπλεύσει από την περιοχή Τομπρούκ Λιβύης τις απογευματινές ώρες την 01-12-2025 και είχαν καταβάλει χρηματικό ποσό περίπου 14.000 δηναρίων Λιβύης έκαστος για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Από την Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί (υπήκοος Νότιου Σουδάν και Σουδάν), αμφότεροι ηλικίας 20 ετών, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν.3386/05 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 ¨Διευκόλυνση¨ σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. ‘’Συναυτουργία’’ και του άρθρου 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨, καθώς αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των υπολοίπων. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.