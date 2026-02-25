Από το Συνδυασμό Προοπτική για το μέλλον με επικεφαλής τον Γιάννη Γουλιδάκη εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:
Θέματα συζήτησης κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 26-2-2026 για τη Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026
- Ενημέρωση σχετικά με την κατάρτιση και την καθυστέρηση έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024 Δήμου Ιεράπετρας (ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
- Για το έργο 2023ΝΑ23300000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΏΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ κ φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΕΝ και ποσόν χρηματοδότησης 126480,00 ο δήμος μας ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης του έργου και τις σχετικές διαδικασίες ολοκλήρωσης και παράδοσης προς λειτουργία του άκρως αναγκαίου αυτού έργου. Ποιές ακριβώς ενέργειες έχετε ήδη σε εξέλιξη , σε ποιό στάδιο βρίσκονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις κλπ και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο κατά τα χρονοδιαγράμματα των υπηρεσιών του δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
- ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Μετά τις πρόσφατες ΕΥΡΓΕΤΙΚΈΣ ΒΡΟΧΕΣ η επισκεψιμότητα στις περιουσίες των δημοτών μας μέσω αγροτικών δρόμων επιδεινώθηκε δραματικά. ενημερώστε μας για την τύχη των τριών αιτημάτων ύψους 3000.000,00 που έχουμε υποβάλει ως δήμος και ειδικά επικεντρωθείτε να μας ενημερώσετε υπεύθυνα, τι εξελίξεις υπάρχουν στον αίτημα του 1000.000,00 που αφορά την οδό επένδυσης ΜΕΤΑΞΑ της Τ.Κ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΖΕΡΒΆΚΗΣ ΕΜΜ)
- Ενημέρωση για την παρατεταμένη αδράνεια στις εργασίες εγκατάστασης του νέου αγωγού ΜΥΡΤΟΥΣ -ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και την απουσία ενδείξεων πιθανής εγκατάστασης του εργολάβου συνοδών έργων φράγματος. (ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
- Καθίζηση εντός οικισμού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. Ενημέρωση για τις ενέργειες αποκατάστασης και άρσης της επικινδυνότητας για κατοίκους, επισκέπτες και περιουσιακά στοιχεία των δημοτών. Μελέτη χρηματοδότηση, και σχετικές ενέργειες σας μετά την δέσμευση σας στο δημοτικό συμβούλιο για πόρους 100000.00 από τον δήμο σε περίπτωση μη χρηματοδότησης. (ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ)
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΊΣΕΙΣ ΑΜΜΕΣΑ Παραλιακό μέτωπο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ παραλιακό μέτωπο ΜΥΡΤΟΥΣ .αντιμετώπιση του θέματος που επικρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη επί μακρόν. (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΩΝΟΣ)