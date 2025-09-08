Η Μονή Παναγίας Εξακουστής στους Μάλες Ιεράπετρας είναι αφιερωμένη στο Γενέθλιο της Θεοτόκου, γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου και βρίσκεται σε μια όμορφη διαδρομή με πανοραμική θέα προς το Κρητικό πέλαγος.

Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τον Όσιο Χατζή – Ανανία, ο οποίος βρήκε την εικόνα της Παναγίας σε ένα σπήλαιο εντός του περιβόλου του, το οποίο έχει διαμορφωθεί πλέον σε παρεκκλήσι.

Ο κατά κόσμον Αντώνιος Μπαρμπεράκης του Ιωάννου από τις Μάλλες Ιεράπετρας έμελλε να σηματοδοτήσει την νέα περίοδο του Μοναστηριού.

Ο Αντώνιος έγινε Μοναχός στη Μονή Καψά από τον Όσιο Ιωσήφ τον Γεροντογιάννη, ο οποίος του έδωσε το όνομα Ανανίας.