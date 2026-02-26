Από τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η 1η Εμπορική Αγροτική Έκθεση Ιεράπετρας FreshExpo IERAPETRA 2026 βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας και το ενδιαφέρον συμμέτοχης και επίσκεψης σε αυτήν, παραμένει αμείωτο.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Έκθεσης είναι 6-7-8 Μαρτίου 2026, στο κλειστό γυμναστήριο Μάρκος Φωνιαδάκης στην Ιεράπετρα.

Η είσοδος 6-7 Μαρτίου είναι μόνο για εμπόρους ενώ η είσοδος 8 Μάρτιου θα επιτρέπεται και σε αγρότες-επισκέπτες.

Προϋπόθεση για την είσοδο των αγροτών – μελών του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας – στην Έκθεση είναι να προμηθευτούν έγκαιρα το έντυπο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ από τα γραφεία του Συλλόγου, καθημερινά 9:00 -13:00.

Εκ του ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Γαϊτάνης

Ο Γ. Γραμματέας Μιχαήλ Βιαννιτάκης