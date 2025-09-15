Ο Βουλευτής Λασιθίου και Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για την 82η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των Δυτικών Χωριών Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στη Ρίζα, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε η επίσημη τελετή μπροστά στο Ηρώο των Πεσόντων. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, έγινε κατάθεση στεφάνων και ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος.

Σε δήλωσή του ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε: «Τιμούμε σήμερα τους ήρωες και τα αθώα θύματα του Ολοκαυτώματος των Δυτικών Χωριών της Ιεράπετρας. Η θυσία τους αποτελεί αιώνιο φάρο ελευθερίας, αντίστασης και ενότητας για όλους μας. Είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε τη μνήμη τους και να τη μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές, ώστε να παραμένει ζωντανό το μήνυμα της ιστορικής μας κληρονομιάς».