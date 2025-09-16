Συνελήφθη τη Δευτέρα το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, 54χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 3 δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης, ηλεκτρικός εξοπλισμός για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων, (32,7) γραμμάρια κάνναβη και συσκευασίες με σπόρους κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Ιεράπετρας.