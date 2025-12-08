Ως ΕΛΜΕ Λασιθίου εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που διαδραματίστηκε ανοιχτά της Ιεράπετρας την 6η του Δεκέμβρη και τον θάνατο 18 συνανθρώπων μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βρουν μια καλύτερη ζωή.

Η παράνομη μετανάστευση είναι αποτέλεσμα πολέμων, καταπάτησης δικαιωμάτων, φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής. Η απέλπιδα προσπάθεια των ανθρώπων να γλιτώσουν από τα δεινά και τα βάσανα είναι δυστυχώς μια πανανθρώπινη και διαχρονική προσπάθεια. Όσο η εκμετάλλευση θα συνεχίζεται δυστυχώς η τραγωδίες δεν θα έχουν τέλος.

Ο θάνατος αυτών των ανθρώπων, ο οποίος μάλιστα προήλθε από κακουχίες και θαλασσοταραχή αποτελεί άλλον ένα κρίκο στην αλυσίδα της ντροπής που τυλίγει ασφυκτικά την Ευρώπη-Φρούριο στις συνειδήσεις του απλού λαού.

Ως εκπαιδευτικοί που διδάσκουμε στις νέες γενιές τη σημασία της Ειρήνης, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Οικολογίας και της Δικαιοσύνης αισθανόμαστε για άλλη μια φορά την απέραντη αμηχανία να εξηγήσουμε στους μαθητές και στις μαθήτριες μας το γιατί δεκαοχτώ συνάνθρωποί μας έχασαν της ζωή τους στις θάλασσές μας.

Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες να σταθούν αλληλέγγυες στο ύψος των αξιών του Ανθρωπισμού και της Αλληλεγγύης και να συνεχίσουν ακόμα πιο σθεναρά την παροχή βοήθειας στους κατατρεγμένους συνανθρώπους μας που φτάνουν εδώ για μια καλύτερη ζωή.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λασιθίου

Η Πρόεδρος Βασιλική Σχοινά

Η Γενική Γραμματέας Μαρία Καραδήμου