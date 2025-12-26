Με τη δέουσα λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 η μεγάλη εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας.

Ανήμερα της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τέλεσε τη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου πόλεως Ιεράπετρας.

Αντί κηρύγματος, όπως είθισται, αναγνώσθηκε η Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβ. κ. Κυρίλλου, ο οποίος, μεταξύ άλλων τόνισε ότι από αγάπη και φιλανθρωπία ο Αιώνιος και Άναρχος και Απρόσιτος Θεός κατέβηκε στον κόσμο και έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος. «Σήμερα, είναι η ημέρα που η απόσταση μεταξύ Θεού και ανθρώπου καταργείται, και ο Λόγος λαμβάνει σάρκα για να γίνει ένας από εμάς. …Ο άγιος Κοσμάς ο μελωδός μας καλεί σε δοξολογία λέγοντας «Χριστός γεννάται, δοξάσατε». Και όχι μόνο να μείνουμε στη δοξολογία, αλλά όπως λέει στη συνέχεια ο υμνωδός «Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε», δηλαδή ο Υιός του Θεού αναμένει τη δική μας ανταπόκριση. Να τον συναντήσουμε κι εμείς, να του ανοίξουμε την καρδιά και τη ζωή μας, να συνδεθούμε μαζί του…

Το «γεννάται» δηλώνει μια καινούργια γέννηση του Χριστού μέσα μας: τώρα, αυτή τη στιγμή «γεννάται» ο Χριστός· ας ετοίμασει ο καθένας μας το σπήλαιό του, για να τον υποδεχθεί. Σήμερα, την ημέρα των Χριστουγέννων, καλούμαστε να ανακαλύψουμε ξανά την παιδική μας καρδιά, εκείνη που μπορεί να δει την Θεότητα σε ένα απλό βρέφος». Τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε εγκάρδια «να γίνουν τα φετινά Χριστούγεννα, η απαρχή μιας νέας ζωής, γεμάτη από τη Χάρη και την ευλογία του Θεού».

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλήμων Μπέτσος, ο εφημέριος του ναού Αιδεσιμολ. Πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάστηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Αικατερίνη Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιεράπετρας κ.κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, Μαρίνα Αχλάτη, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Μαρία Φραντζεσκάκη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Ιάκωβος Μανδουραράκης και πλήθος ευσεβών χριστιανών της πόλης.