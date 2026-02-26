Τρία χρόνια συμπληρώνονται, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, από την κρατική δολοφονία των Τεμπών, του εγκλήματος που αποτελεί το επιστέγασμα του καθεστώτος που κυβερνά τη χώρα: αυταρχισμός, διαφθορά, σκάνδαλα, διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, ασυδοσία της ιδιωτικής “επιχειρηματικότητας”, ιδιωτικοποίηση των πάντων, διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, καταστρατήγηση – κατάργηση των δικαιωμάτων (εργασιακών, συνδικαλιστικών, δημοκρατικών) και ελευθεριών.

Δεν υπήρξε ούτε μια μέρα, αυτά τα τρία χρόνια, που να μην χαρακτηρίζεται από τη λυσσαλέα προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει, με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, τις ευθύνες της για τη δολοφονία των 57 θυμάτων των Τεμπών. Το ίδιο ισχύει για τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, με καταιγιστικό πια ρυθμό: υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΑ, Βιολάντα, κλπ.

Όμως, στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται, επίσης, ένας χρόνος από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, πρωτοφανείς στα μεταπολιτευτικά χρονικά, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που απαίτησαν Δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών και Οξυγόνο για όλη την κοινωνία. Η ηρωική στάση των συγγενών που δεν υπέκυψαν στις λοιδορίες, τις συκοφαντίες, την κρατική τρομοκρατία και τον πλήρη έλεγχο της δικαστικής εξουσίας από την κυβέρνηση, αλλά συνέχισαν να αγωνίζονται για την τιμωρία των πραγματικών ενόχων, έγιναν η θρυαλλίδα που έσπασε τη μνημονιακή απογοήτευση και βουβαμάρα που πλάκωνε την ελληνική κοινωνία.

Και η κραυγή ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ξεχύθηκε παντού. Φτάνει πια με τη διαφθορά και την ατιμωρησία, με την καταστολή και τη δικαστική υποταγή στις κυβερνητικές επιταγές. Φτάνει πια με την ακρίβεια, τη φτωχοποίηση και τους πλειστηριασμούς. Φτάνει πια με την ιδιωτικοποίηση της υγείας και της παιδείας. Φτάνει πια με τους μισθούς – φιλοδωρήματα, τα αντεργατικά μέτρα και τα εργατικά ατυχήματα-δυστυχήματα. Φτάνει πια με τα υπέρογκα ποσά στους εξοπλισμούς για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ. Φτάνει πια με τη μετατροπή της χώρας σε αμερικανικό προτεκτοράτο και ισραηλινή αποικία.

Αυτό το ποτάμι που ξεχύθηκε στους δρόμους ένα χρόνο πριν, δεν γυρίζει πίσω. Ένωσε εργαζόμενους κάθε κλάδου, νεολαία, φτωχά λαϊκά στρώματα, όλη την κοινωνία, και επέβαλλε τη νίκη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι , έβγαλε τον κόσμο ξανά και ξανά στους δρόμους ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, κράτησε τους αγρότες δυο μήνες στο δρόμο με όλη την κοινωνία στο πλευρό τους, γεννά νέους αγώνες και κρατάει ζωντανούς όσους επιμένουν (ναυτεργάτες, επισιτισμός, εκπαιδευτικοί)∙ και πάνω από όλα, έχει βάλει τις βάσεις για τους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, όπως την αντισυνταγματική αναθεώρηση του συντάγματος και τον πόλεμο που έχει φτάσει στο κατώφλι μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και καλούμε, μαζί με άλλους συλλόγους, σωματεία, φορείς και συλλογικότητες του δήμου και του νομού μας, το Σάββατο 28 Φλεβάρη, στις 12, στην Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας.

Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας