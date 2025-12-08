Κοινή Δήλωση Κατερίνας Σπυριδάκη και Νάντιας Γιαννακοπούλου, υπεύθυνης ΚΤΕ Μετανάστευσης για τους 18 νεκρούς μετανάστες στην Ιεράπετρα:

Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε νότια της Ιεράπετρας, με 18 νεκρούς ανθρώπους μέσα σε μια μισοβυθισμένη λέμβο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη θλιβερό γεγονός. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη απώλεια. Είναι μια υπενθύμιση της απόγνωσης που οδηγεί ανθρώπους σε τέτοιες διαδρομές. Είναι όμως και ένας καθρέφτης των δικών μας θεσμικών ελλείψεων. Δύο άνθρωποι κατάφεραν να επιζήσουν — μόλις δύο. Οι υπόλοιποι δεν θα φτάσουν ποτέ στο σημείο που ονειρεύονταν.

Αυτή η τραγωδία δεν συνέβη στο κενό. Η Ιεράπετρα αντιμετωπίζει εδώ και μήνες διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές που ξεπερνάνε τις 550, χωρίς καμία κρατική στήριξη, με ένα Λιμεναρχείο που λειτουργεί στην πράξη με προσωπικό πολύ κάτω από τις πραγματικές του ανάγκες – με μόλις 12 άτομα! Κι όμως, η κυβερνητική απάντηση στις συνεχείς επισημάνσεις μας ήταν ότι «τον Δεκέμβριο θα πάρετε 4 άτομα». Είναι αδιανόητο μια περιοχή πρώτης γραμμής, που σηκώνει όλο το βάρος, να αντιμετωπίζεται ως σημείο χαμηλής προτεραιότητας.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Δήμος Ιεράπετρας δίνει έναν άνισο αγώνα μόνος του. Φιλοξενεί, σιτίζει, μεταφέρει, καθαρίζει, απολυμαίνει, περιθάλπει ανθρώπους που φτάνουν εξαντλημένοι — χωρίς καμία ουσιαστική οικονομική στήριξη από το κράτος. Οι τοπικές υπηρεσίες έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ενεργοποιήσει καν τον μηχανισμό χρηματοδότησης που προβλέπει ο νόμος, αφήνοντας τον Δήμο να λειτουργεί σαν υποκατάστατο κρατικής δομής.

Όταν η κρατική απουσία γίνεται κανόνας, τότε η ανθρώπινη δυστυχία δεν είναι απλώς αποτέλεσμα ενός επικίνδυνου ταξιδιού, αλλά και ενός αναποτελεσματικού και αδύναμου συστήματος διαχείρισης. Η τραγωδία των 18 νεκρών δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι το αποτέλεσμα ενός φαινομένου χωρίς σχέδιο, χωρίς ενίσχυση, χωρίς κρατική παρουσία.

Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να παρακολουθεί την κατάσταση από απόσταση. Να ενισχύσει άμεσα το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, να χρηματοδοτήσει επιτέλους τον Δήμο για τις δαπάνες που έχει ήδη επωμισθεί και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των ροών.

Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να περιμένει άλλες καθυστερήσεις. Δεν μπορεί να χαθεί άλλος άνθρωπος για να ξεκινήσει το κράτος να λειτουργεί. Είναι ώρα για ευθύνη. Είναι ώρα για πράξη.