Η ΑΝΑΤΟΛΗ μέσα από το σημερινό της ρεπορτάζ στρέφει το ενδιαφέρον της προς τον τομέα της μελισσοκομίας, επιδιώκοντας να αναδείξει τα προβλήματα, τις ελλείψεις αλλά και τις δύσκολες συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι του κλάδου. Ο Πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λασιθίου κ. Κώστας Κρασσάς μας φώτισε αυτή την πραγματικότητα, η οποία συχνά μένει στο περιθώριο παρ’ ότι αφορά την παραγωγή, την τοπική οικονομία και το περιβάλλον. Μέσα από την συνομιλία μας, ο Πρόεδρος ανέδειξε τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, παρουσίασε την αναγκαιότητα για βροχή και το οριακό σημείο στο οποίο έχουν φτάσει οι μελισσοκόμοι της περιοχής. Αναφέρθηκε στις πρόσφατες εκλογές του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λασιθίου, αλλά και στις αποφάσεις που πάρθηκαν μετά από τη σημαντική συνάντηση των Μελισσοκομικών Συλλόγων όλης της Κρήτης.

Να πιστοποιηθεί ως προϊόν ΠΓΕ

Όπως ενημέρωσε ο κ. Κρασσάς πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Χανίων συνάντηση όλων των Μελισσοκομικών Συλλόγων της Κρήτης. Εκπρόσωποι των Μελισσοκομικών Συλλόγων Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου «Μελιττεύς» και Χανίων «Η Μέλισσα» συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν για το μέλλον και την προβολή του κρητικού μελιού.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση και αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις εργασίες για την πιστοποίηση του κρητικού μελιού ως προϊόντος γεωγραφικής ένδειξης ΠΓΕ. Όπως και τη σύγκληση ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία της μελισσοκομίας και την ανάδειξη του κρητικού μελιού.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσφατα έγιναν οι εκλογές του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λασιθίου και τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: Πρόεδρος Κωστής Κρασσάς, Αντιπρόεδρος Ιωάννης Παπαδάκης, Γραμματέας Βασιλική Αντωνίου, Ταμίας Ιωάννης Μενεγάκης, Μέλη: Παναγιώτης Καναβάκης, Νικόλαος Μανωλάκης, Δημήτριος Σιγανός.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Δ.Σ. στέκεται δίπλα στους μελισσοκόμους προσπαθώντας να αγωνίζεται καθημερινά και να διεκδικεί τα δίκαια αιτήματά τους. Στόχος τους είναι να έχει συνέχεια και μέλλον ο τομέας της μελισσοκομίας, αλλά και να προσεγγίσουν νέο κόσμο να ασχοληθεί με το επάγγελμα.

Τα προβλήματα

Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο να μας ενημερώσει για τα προβλήματα που απασχολούν τους μελισσοκόμους του Νομού.

Το μεγάλο ζήτημα είναι η ξηρασία και έχουν έρθει αντιμέτωποι με μια χρονιά μη παραγωγική εξ αιτίας αυτού. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ξηρασία του 2024, σχολιάζοντας ότι ήταν μια χρονιά που γονάτισε τον Μελισσοκόμο του Λασιθίου επισημαίνοντας ότι η στήριξη που ήρθε ήταν μηδενική. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αντιστοιχούσε σε 11 ευρώ ανά κυψέλη που αναλογεί περίπου δηλαδή, σε ένα κιλό μελιού. Αποζημιώθηκαν ένα κιλό μελιού, αλλά οι πιο πολλοί μελισσοκόμοι δεν έβγαλαν γραμμάριο.

Στάθηκε και στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου τονίζοντας ότι όταν δεν υπάρχει γύρη, δεν υπάρχει ανάπτυξη και αυτό είναι κάτι που σηματοδοτεί την κατάρρευση των μελισσιών, που τα καθιστούν μη παραγωγικά.

Όπως αναφέρει, κατά μέσο όρο στο Νομό Λασιθίου έριξε περίπου 250 χιλ. νερού. Αλλά εάν δεν έχουν γύρω στα 600 κυβικά, δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμος ο πρωτογενής τομέας.

Συμπλήρωσε ότι έχουν καταστραφεί εντελώς μεγάλες εκτάσεις από θυμάρια που ξεκινούν από τον Μακρύ Γιαλό και τελειώνουν στο Βάι. Σημείωσε ότι η ζημιά αυτή, ενδεχομένως να χρειάζεται και 30 χρόνια έτσι ώστε να επανέλθει. Υπογράμμισε ότι μετά το 2024, βγαίνοντας από την Χερσόνησο έως την Παχειά Άμμο μπορούσε κανείς να διακρίνει ξερά δέντρα, ξερά πρινάρια, αργουλίδες και θύμους.

Η ελπίδα ωστόσο παραμένει, περιμένοντας να αναστραφεί αυτή η αρνητική εικόνα.

Ωστόσο προχωρούν βάζοντας χρήματα από την τσέπη τους για μια καινούργια χρονιά, που αμφιβάλλουν εάν μπορούν να βγάλουν τα έξοδα.

Να μην σπάσει ο κύκλος

Σημείωσε ότι ο μελισσοκόμος του Λασιθίου καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να μην σπάσει ένας κύκλος από την φύση. Εάν δεν υπάρχει μέλισσα, δεν «δένουν» το κολοκύθι, το καρύδι, το πορτοκάλι, το λεμόνι, το αμύγδαλο αλλά και πολλά ακόμη στη φύση. Δε γονιμοποιείται το θυμάρι για να βγάλει καρπό, εάν δεν πάει η μέλισσα.

Η μέλισσα αποτελεί βασικό συστατικό της φύσης. Όλα είναι κύκλος και εάν δεν συντηρήσουν τις μέλισσες, δεν θα μπορεί ο κόσμος να κόβει πορτοκάλια, διότι οι πορτοκαλιές θα ανθίζουν και ο ανθός δεν θα δένει, αλλά θα πέφτει κάτω…

Μίλησε με ειλικρίνεια, ανέφερε ότι πολλοί μελισσοκόμοι αναγκάζονται να πάρουν δάνεια για να στηρίξουν τον κλάδο. Διευκρίνισε όμως ότι η βροχή είναι ιδιαίτερα καθοριστική και μπορεί, να ανατρέψει την κατάσταση και να αλλάξουν τα πράγματα.

Συρρίκνωση του κλάδου

Τον ρωτήσαμε πόσοι μελισσοκόμοι δραστηριοποιούνται στο Νομό Λασιθίου. Απαντά ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ξεπερνά τους 700 σύμφωνα με τα στατιστικά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ). Ωστόσο διαπιστώνει ότι αυτή την στιγμή πολλοί νέοι έχουν φύγει από το επάγγελμα τις μελισσοκομίας, ενώ από πέρυσι βλέπουν πολλές αγγελίες από άτομα που πουλούν τα μελίσσια τους. Αυτοί που έχουν παραμείνει είναι άτομα που αγαπούν τη μέλισσα, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που διαπιστώνουν ότι δεν τους συμφέρει πλέον αυτό το επάγγελμα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι είναι 3-4 χρονιά που οι μελισσοκόμοι «μπαίνουν μέσα».

Τον ρωτήσαμε εάν βλέπει ότι μπορεί κάποιος μελισσοκόμος να επιβιώσει οικονομικά ασχολούμενος μονάχα, με τον τομέα της μελισσοκομίας. Σημείωσε ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια αυτό δεν ήταν εφικτό, πολλοί μελισσοκόμοι δούλευαν σε ξενοδοχεία, αλλά και σε άλλες δουλειές για να καλύψουν τα έξοδα.

Είδη μελιού και προτιμήσεις

Θέλαμε να μάθουμε ποια είναι τα είδη μελιού που συναντά κανείς στο Νομό Λασιθίου. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι είναι κυρίως το θυμάρι και το πευκοθύμαρο. Του ζητήσαμε να κάνει και μια εκτίμηση για την ζήτηση. Ανέφερε ότι δυστυχώς παλαιότερα υπήρχε περισσότερη ζήτηση, ενώ παρατηρεί ότι πλέον ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά και στρέφεται στα φθηνά μέλια της αγοράς, αμφιβόλου προελεύσεως ενώ σημείωσε ότι οι περισσότεροι δεν κοιτούν τα «ψηλά γράμματα» που γράφει από πίσω το βάζο αλλά το αγοράζουν.

Αυτό είναι κάτι που τους απασχολεί ιδιαίτερα και οι τέσσερις Σύλλογοι της Κρήτης, στη συνάντηση που είχαν στα Χανιά, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διαδικασία πιστοποίησης, σε ένα μέλι ΠΓΕ Κρήτης, ώστε να προστατεύσουν και τον καταναλωτή. Παράλληλα να θωρακίσουν το κρητικό μέλι που δεν είναι μόνο το θυμάρι, αλλά και από φασκόμηλα, άγρια βότανα αλλά και όλες τις ποικιλίες που έχει ο κάθε νομός.

Μας ενημέρωσε ακόμα ότι ο Νομός Λασιθίου κάνει και εξαγωγές εκτός Κρήτης, δεν κινείται μονάχα τοπικά.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι ο κλάδος της Μελισσοκομίας απαιτεί στήριξη. «Είναι ένα επάγγελμα που καθορίζεται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες: εάν δεν ακολουθήσουν σημαντικές βροχοπτώσεις, η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη», κατέληξε.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ