Στην Ιεράπετρα σήμερα 21/02/2026 συγκεντρωθήκαμε τα νεοεκλεγέντα μέλη του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος των εκλογών, κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, για την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία προχωρήσαμε σε διαλογική συζήτηση.

Έγινε αρχικά μια υπενθύμιση των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια μια μικρή ιστορική αναδρομή των δράσεων, με παράδοση συνοπτικού αρχείου από τον πρόεδρο προς τα νέα μέλη και συζήτηση για τις προοπτικές του Συλλόγου μας.

Ακολούθως προχωρήσαμε σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή προεδρείου . Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανέδειξαν τα παρακάτω:

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΕΛΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΫΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ: ΚΑΤΣΑΒΔΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ

Αναπληρωματικά μέλη

1ο αναπληρωματικό μέλος: ΠΑΓΩΝΑ ΔΟΡΓΙΑΚΗ

2ο αναπληρωματικό μέλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΦΑΚΗΣ

Για την Ε.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΟΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗ

ΜΕΛΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΤΑΞΑ

Στη συνέχεια τέθηκε από τον νέο πρόεδρο ως πρόταση να δοθεί οικονομική ενίσχυση για ένα τρίχρονο παιδί που διαμένει στην πόλη μας, για το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ομόφωνα αποφασίσαμε την δωρεά ως οικονομική ενίσχυση στην οικογένειά του, του ποσού των 456 ευρώ, που είχαμε ως μετρητά στο ταμείο μας.

Ολοκληρώσαμε την σύσκεψη με προτάσεις για τα επόμενα βήματα του Συλλόγου μας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε η συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν πρακτικό από τα παρευρισκόμενα μέλη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Μαμαντόπουλος

Η Γραμματέας

Χρυσή Σταυρακάκη