Ο Δήμος Ιεράπετρας συμμετέχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υπεράσπιση του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, έξω από το Δημαρχείο. Για το λόγο αυτό οι Υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης προκειμένου οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο.

Παρά τις διαχρονικές διαβεβαιώσεις που δίνονται από στελέχη της εκάστοτε κυβέρνησης για την ενίσχυση του Νοσοκομείου, τα προβλήματα υποστελέχωσής του παραμένουν και σε ορισμένες περιπτώσεις, εντείνονται με συνέπεια την αδυναμία εφημεριών των κλινικών.

Για το λόγο αυτό, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας λόγω της έλλειψης ιατρικού και λοιπού προσωπικού. Η ανησυχία αυτή έχει ήδη εκφραστεί σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο πρόσφατα προχώρησε σε σχετικό ψήφισμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση για την παροχή κινήτρων σε γιατρούς, στο πλαίσιο προσέλκυσης νέου προσωπικού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως για τρία έτη.

Ως Δήμος, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε δυναμικά, σε συνεργασία με τους φορείς και τους πολίτες, την ενίσχυση του Νοσοκομείου μας και τη διασφάλιση της πλήρους, ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του. Η υγεία αποτελεί το ύψιστο αγαθό και η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει την παροχή δημόσιας και δωρεάν υγείας στους πολίτες.