Αυτοψία στα έργα που υλοποιεί ο Δήμος Ιεράπετρας στην Τοπική Κοινότητα Μύρτου πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Εμμανουήλ Τζώρτζης, παρουσία του προέδρου της Κοινότητας Αλέξανδρου Παντελάκη, προκειμένου να διαπιστώσει την πορεία και την πρόοδο των παρεμβάσεων.

Τα έργα αφορούν στην τοποθέτηση κυβόλιθων στο πλακόστρωτο στο κέντρο της Κοινότητας, παρέμβαση που έχει ήδη ολοκληρωθεί, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην παραλιακή ζώνη, με στόχο τη βελτίωση του φωτισμού, την ενίσχυση της ασφάλειας και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος κ. Τζώρτζης υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου για τη βελτίωση των υποδομών και της εικόνας των τοπικών κοινοτήτων, σημειώνοντας πως πρόκειται για έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και ενισχύουν την ελκυστικότητα της περιοχής ενόψει της τουριστικής περιόδου.