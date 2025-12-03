Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18.00 στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Ιεράπετρα ντύνεται στα γιορτινά της και μετατρέπεται σε μια λαμπερή χριστουγεννιάτικη πολιτεία, με ένα μοναδικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα πλημμυρίσει την πόλη με φως, μουσική και γιορτινή διάθεση.

Ελάτε να μοιραστούμε τη μαγεία των ημερών, να γιορτάσουμε όλοι μαζί και να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά με αγάπη και αισιοδοξία!

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 18.00

Χορωδία νέων υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Τζένης Φραγκούλη.

Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Ιεράπετρας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μάριου Μαμούτη.

Τοπικά μουσικά συγκροτήματα Κωνσταντίνου Τσιαντρή και Ιωάννη Ψύλλου.

Στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου συμμετέχουν οι : Δημοτική Φιλαρμονική, Βαγγέλης Βαρδάκης, Στέλλα Μαστοράκη, Γιώργος Ταρλαντέζος και η μικρή Αντιγόνη

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από bubble show, χριστουγεννιάτικη μασκότ και πολλές εκπλήξεις!

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00

Κρητική παραδοσιακή βραδιά με το συγκρότημα του Νίκου Φυσαράκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00

Ελληνικές και διεθνείς soul, jazz, rock μελωδίες από το συγκρότημα ΄΄THE BE POPS TRIO΄΄.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00

Το συγκρότημα Τσίτα Κόρδα με πλούσιο ελληνικό – ρεμπέτικο πρόγραμμα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 18.00

Κρητικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου και το κρητικό συγκρότημα του Μάνου Καναβάκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΩΡΕΣ 10.00-14.00

΄΄Χριστούγεννα για γονείς και παιδιά΄΄

Ένα διαδραστικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους με την επιμέλεια των παιδαγωγών των παιδικών σταθμών Γρα Λυγιάς και Ναυμαχίας.

ΩΡΑ 19.00

Βραδιά παραμυθιού από την Ελένη Γιοβάνογλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00

DJ NEKTARIOS PAPADAKIS Εορταστικά τραγούδια.

ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 11.00

Τα Αγιοβασιλάκια πάνε πλατεία. Μουσική και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τα παιδιά του Βρεφικού – Παιδικού σταθμού Ιεράπετρας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 14.00

Ημερήσιο πάρτι με το MYSTERY TRUCK

DJ GIORGOS MILIARAS

Αναμνηστικές φωτογραφίσεις από το ΒeyourSelfie studio.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 18.00

To SANTA RUN και φέτος θα κάνει τη βόλτα του στους δρόμους της πόλης και θα γεμίσει με Αη Βασίληδες τις γειτονιές. Στο τέλος της διαδρομής θα ακολουθήσει πάρτι.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΕΝΑΡΞΗ 20.30

΄΄Οι παρέες ξανασμίγουν΄΄ μια βραδιά γεμάτη κέφι αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Βαγγέλης Δεληκούρας από «Τα παιδιά από την Πάτρα» μαζί με τον Γιώργο Σαρρή των «ΖΙΓΚ ΖΑΓΚ» και την Ευδοκία Ράπτη, μας υπόσχονται μια αξέχαστη βραδιά.

Είσοδος Ελεύθερη

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00

Το μουσικό συγκρότημα «ΑΠΟΗΧΟΣ» θα αποχαιρετήσει με τις μελωδίες και τα τραγούδια του το 2025.

*ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

**ΑΠΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΕΩΣ 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00

Με μουσική, χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, face painting, κεράσματα και bubble show.

Η φωταγώγηση του δέντρου θα γίνει στις 20.00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00