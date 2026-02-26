Σε συνέχεια της συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, έπειτα από πρωτοβουλία των Δημάρχων Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη και Βιάννου Παύλου Μπαριτάκη, κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) επισκέφθηκε την περιοχή του οδικού δικτύου Μύρτου – Τέρτσων, όπου έχουν σημειωθεί εκτεταμένα φαινόμενα κατολισθήσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών Εμμανουήλ Τζώρτζης και Πολιτικής Προστασίας Νεκτάριος Παπαδάκης, ο Γεωλόγος – Προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) Ιωάννης Μιχαλάκης, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Μάριος Βδοκάκης και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αλέξανδρος Παντελάκης.

Τα συμπεράσματα της αυτοψίας αναμένονται το προσεχές διάστημα και θα αποτελέσουν τη βάση για την εισήγηση συγκεκριμένων τεχνικών λύσεων και παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών και η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.