Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Σπυριδάκη, σχετικά με την κλιμακούμενη πίεση από τις διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς την Ιεράπετρα, τον επιχειρησιακό φόρτο του Λιμενικού Σώματος και την πλήρη απουσία κρατικού σχεδιασμού. Η συζήτηση ανέδειξε ουσιαστικές αντιφάσεις ανάμεσα στα όσα βιώνουν οι πολίτες της Ιεράπετρας και τα όσα περιγράφει το Υπουργείο, με τη Βουλευτή να καταθέτει αναλυτικά στοιχεία και να ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις, και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας να απαντά με γενικόλογες αναφορές σε μελλοντικά προγράμματα, χωρίς καμία δέσμευση για άμεση ενίσχυση της περιοχής.

Η Βουλευτής Λασιθίου άνοιξε την τοποθέτησή της τονίζοντας στην Πρωτολογία της ότι «στην Ιεράπετρα, τη νοτιότερη πόλη της Ευρώπης, οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών και προσφύγων δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο. Είναι καθημερινότητα, είναι πραγματικότητα, είναι πίεση, είναι αγωνία». Με συγκεκριμένα στοιχεία, κατέδειξε την πρωτοφανή αύξηση των ροών στην Κρήτη: «Από τις αρχές του 2025, έχουμε ήδη 16.524 αφίξεις, 282% αύξηση σε σχέση με το 2024», ενώ αναφέρθηκε στην κορύφωση των περιστατικών τον Νοέμβριο: «Μιλάμε για πάνω από πεντακόσιους ενενήντα ανθρώπους μόνο μέσα σε λίγους μήνες».

Ταυτόχρονα, ανέδειξε το επιχειρησιακό έλλειμμα του Λιμενικού της Ιεράπετρας: «Οργανόγραμμα 39 άτομα. Στα χαρτιά υπηρετούν 21. Στην πράξη, λόγω αποσπάσεων και μετακινήσεων, μόλις 12». Υπογράμμισε ότι το πλωτό ασθενοφόρο «έχει μετατραπεί σε μέσο διάσωσης», επιβαρύνοντας το προσωπικό, και αναφέρθηκε στις τεράστιες δαπάνες του Δήμου Ιεράπετρας: «Και τι έχουμε σε όλα αυτά; Έναν δήμο, τον Δήμο Ιεράπετρα να έχει ξοδέψει πάνω από 30.000 ευρώ για σίτιση, για καθαριότητα, για απολυμάνσεις, για μεταφορές, όλα από ιδίους πόρους».

Τα κεντρικά της ερωτήματα ήταν σαφή και συγκεκριμένα: «Σκοπεύετε να ενισχύσετε άμεσα το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας με μόνιμο προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα; Αν ναι, πότε και πόσα; Και δεύτερον, ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου για τον νότο της Κρήτης, τη νοτιότερη θαλάσσια διαδρομή της Ευρώπης, όπου οι αφίξεις αυξάνονται και το κράτος εμφανίζεται εντελώς απροετοίμαστο;»

Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας περιορίστηκε στη διατύπωση ότι «το μεταναστευτικό είναι ένα υπαρκτό και σύνθετο ζήτημα» και πως «το Λιμενικό Σώμα περιπολεί καθημερινά». Επικαλέστηκε την επιχείρηση “Ελλάδα 2025” της FRONTEX, μιλώντας γενικόλογα για «μη επανδρωμένο αεροσκάφος, επανδρωμένο αεροσκάφος, πλοίο ανοικτής θαλάσσης και τέσσερα σκάφη παράκτιας επιτήρησης», χωρίς καμία αναφορά στο αν και πώς αυτά καλύπτουν τη νότια Κρήτη.

Σε σχέση με τη στελέχωση, ανέφερε ότι «έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τοποθετήσεις νέων στελεχών στην Κρήτη. Επίσης, έχουμε μηνιαίες έκτακτες ενισχύσεις από άλλες λιμενικές Αρχές και ειδικά, τον Δεκέμβριο, η Ιεράπετρα θα πάρει ενίσχυση τεσσάρων στελεχών», χωρίς διάκριση μεταξύ μόνιμης και προσωρινής ενίσχυσης, ενώ για τη χρηματοδότηση των δήμων αρκέστηκε στη διατύπωση ότι «ο Δήμος Ιεράπετρας μπορεί να αποζημιωθεί».

Στη δευτερολογία της, η Βουλευτής Λασιθίου άσκησε σκληρή κριτική, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνητικές τοποθετήσεις δεν αγγίζουν την πραγματικότητα: «Το κεντρικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Τι από αυτά έχει φτάσει στην Ιεράπετρα; Τι έχει υλοποιηθεί; Ποιο πρόγραμμα είναι σήμερα ενεργό στο πεδίο;». Τόνισε ότι η πραγματικότητα στην Ιεράπετρα είναι «οι ροές που έχουν πολλαπλασιαστεί» και «οι συνεχείς διασώσεις, συνεχείς αφίξεις, συνεχείς πιέσεις».

Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που επικαλείται η κυβέρνηση, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις: «Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά, αλλά πότε παραδίδονται; Πότε θα τα δούμε να επιχειρούν; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα;» Προχώρησε στη σκληρή παρατήρηση ότι το πλέον κρίσιμο έργο επιτήρησης, το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) με «62 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους. Είναι ένα έργο που θα μπορούσε να μας δώσει πραγματική εικόνα των θαλάσσιων συνόρων και θα συνέβαλε ενεργά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών». Παρόλα αυτά, όπως τόνισε η κα Σπυριδάκη, «πέντε χρόνια μετά έχει μείνει στάσιμο… ο διαγωνισμός είναι κολλημένος στο ΣτΕ… υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο το έργο να βγει άγονο ή να ματαιωθεί» και κατέληξε λέγοντας πως «αυτό δεν λέγεται απλώς καθυστέρηση. Λέγεται θεσμική αποτυχία».

Τοποθετήθηκε επίσης για τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία: μετανάστες σε σχολεία, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και γυμναστήρια, έναν Δήμο που «έχει πληρώσει 35.000 ευρώ» χωρίς στήριξη, και ένα Λιμεναρχείο που «χωρίς προσωπικό και χωρίς μέσα» καλείται να σηκώσει δυσανάλογο βάρος.

Ο Υφυπουργός, στη δευτερολογία του, υποστήριξε ότι το 2026 θα υπάρξει «κατάταξη χιλίων πεντακοσίων συν πεντακοσίων λιμενοφυλάκων». Παραδέχθηκε ότι «η Ιεράπετρα και η Νότια Κρήτη αντιμετωπίζουν αυξημένη ροή», αλλά δεν παρουσίασε κανένα άμεσο μέτρο. Αντιθέτως, επανέλαβε ότι οι μετανάστες μεταφέρονται «μέσα σε ώρες», προκειμένου –όπως είπε– να μην δημιουργούνται άτυπες δομές, κάτι φυσικά το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες της Ιεράπετρας.

Η Βουλευτής έκλεισε υπογραμμίζοντας πως «η θωράκιση των συνόρων δεν γίνεται με δελτία τύπου, αλλά με έργα» και ότι «η Ιεράπετρα και η Κρήτη αξίζουν μια πολιτεία που θα είναι παρούσα και όχι απούσα».

Η Βουλευτής στη συνέχεια της κοινοβουλευτικής ανάδειξης του θέματος και της διεκδίκησης μίας δίκαιης λύσης θα καταθέσει νέα ερωτήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία Μετανάστευσης και Ασύλου, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να υπάρξει συγκεκριμένο πλαίσιο, σαφές χρονοδιάγραμμα και άμεση στήριξη του Δήμου Ιεράπετρας.