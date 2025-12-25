Όσο πλησιάζουν οι ημέρες των εορτών, το μυαλό και η καρδιά μας στρέφεται αναπόφευκτα σε εκείνους τους ανθρώπους που δυσκολεύονται οικονομικά και παλεύουν καθημερινά για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Όλοι μας τις γιορτινές ημέρες τις έχουμε συνδεδεμένες με οικογενειακά τραπέζια και στιγμές χαράς, ωστόσο για πολλούς ανθρώπους μας αυτή η περίοδος δεν βιώνεται με την ίδια χαρά αλλά συνοδεύεται με δυσκολίες και αγωνία επιβίωσης γεγονός που μας καλεί όλους να δείξουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Η ΑΝΑΤΟΛΗ με έντονο το αίσθημα ευθύνης, πάντα παρουσιάζει όλες τις δράσεις που αποσκοπούν στο κοινό καλό και έχουν ως στόχο την ενίσχυση και την εθελοντική προσφορά σε ανθρώπους, συλλόγους και φορείς που το έχουν ανάγκη.

Αυτή την φορά μιλήσαμε με εθελόντρια του Περιφερειακού Τμήματος Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού η οποία μας μίλησε για τις δράσεις και τις ανάγκες του Τμήματος. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην ουσιαστική σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης ενώ περιέγραψε και ορισμένες συνθήκες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν.

Ο ρόλος

Αρχικά ενημέρωσε ότι ο ρόλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας είναι καθαρά ανθρωπιστικός και βασίζεται στην προσφορά βοηθείας προς κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη, χωρίς διακρίσεις. Προάγει τις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς και λειτουργεί ως στήριγμα ελπίδας και ανθρωπιάς ιδιαίτερα σε περιόδους που οι ανάγκες της κοινωνίας είναι αυξημένες.

Το Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας πάντοτε προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη.

Πρόληψη για το μαστό

Μας μίλησε για την εκστρατεία πρόληψης-ενημέρωσης του μαστού αναφέροντας ότι ήταν οι πρωτοπόροι, που την ξεκίνησαν και μετά εδραιώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Πριν από λίγο καιρό ωστόσο διοργάνωσαν και ενημερωτική ημερίδα σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης όπου πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες γύρω από το θέμα «Μαστός, πηγή ζωή- παγίδα θανάτου» ενώ η δράση πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικό και θεατρικό δρώμενο. Ενημέρωσε ότι οι δράσεις θα συνεχιστούν και ότι δεν σταματούν εκεί.

Όπου χρειάζεται βοήθεια

Η εθελόντρια υπογράμμισε ακόμα ότι το Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας είναι πάντα παρόν όπου τους ζητηθεί, για παράδειγμα σε κάθε είδους εκδήλωση ή σε φωτιές.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το κοινωνικό ιατρείο που προσφέρει ιατρική βοήθεια και το κοινωνικό φαρμακείο που συγκεντρώνει και προσφέρει φάρμακα.

Οι μετανάστες

Η ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρει ο Ερυθρός Σταυρός είναι ορατή και στους μετανάστες που τακτικά το τελευταία διάστημα εμφανίζονται στην Ιεράπετρα. Αυτό το ζήτημα με τους μετανάστες μας έχει συγκλονίσει και προβληματίσει όλους, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, με τη λέμβο όπου ανευρέθηκαν 17 νεαροί μετανάστες νεκροί.

Ζητήσαμε από την εθελόντρια να μας παρουσιάσει τις συνθήκες που βρίσκουν τους μετανάστες. Μας περιέγραψε ότι έρχονται βρεγμένοι, δεν έχουν ρούχα και ταξιδεύουν μονάχα με την ελπίδα. Οι περισσότεροι είναι εξαντλημένοι, άρρωστοι αλλά και με διάφορα προβλήματα αποτέλεσμα των συνθηκών του ταξιδιού, μέχρι να φτάσουν εδώ.

Το Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας στους μετανάστες θα προσφέρει και ιατρική περίθαλψη για τις πρώτες βοήθειες ενώ αν χρειάζονται ιατρό σε συνεννόηση με το Σώμα Ασφαλείας που ηγείται, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση με το Λιμενικό θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Τόνισε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με όλα τα σώματα ασφαλείας τόσο της αστυνομίας όσο και το λιμενικό. Έθιξε και το ζήτημα της έλλειψης χώρου στέγασης των μεταναστών υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτό ενώ ανέφερε ότι μέσα στην τελευταία φουρνιά μεταναστών ήταν νέα άτομα ενώ στο προηγούμενο υπήρχαν γυναίκες και παιδιά αλλά και κυοφορούσες γυναίκες.

Εξήγησε ότι είναι σημαντικό να γίνουν κάποιες απαραίτητες εξετάσεις και να μην φύγουν οι μετανάστες στην ενδοχώρα έχοντας κάτι, ενώ ανέφερε ότι υπάρχει πρόβλημα καθώς στο κλειστό γυμναστήριο που στο παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί οι μετανάστες δεν μπορούν να φιλοξενούνται καθώς γίνονται προπονήσεις και οι γονείς αντιδρούν. Πρόσθεσε ότι οι μετανάστες είναι εκτεθειμένοι σε άθλιες συνθήκες και όταν τους παραλαμβάνουν πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν μπάνιο, να αλλάξουν ρούχα, να μετρήσουν τον πυρετό τους κλπ. ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν άτομα που φθάνουν υποσιτισμένα.

30 χρόνια

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η λειτουργία του τμήματος στην Ιεράπετρα μετρά πάνω από 30 ενεργά χρόνια.

Την ρωτήσαμε πόσα είναι σήμερα τα ενεργά μέλη. Μας απάντησε ότι τα μέλη που μπορούν να επέμβουν ανά πάσα στιγμή αγγίζουν τα 100-150 ενώ τα μέλη γενικότερα του Περιφερειακού Τμήματος Ιεράπετρας είναι γύρω στα 400 άτομα.

Έντονες κοινωνικές ανάγκες

Θέλαμε να μάθουμε και τις μεγαλύτερες κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην Ιεράπετρα. Ενημέρωσε ότι υπάρχει τμήμα πρόνοιας που δημιουργήθηκε εδώ και 1 χρόνο.

Δυστυχώς, υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα! Υπάρχουν πολίτες που η σύνταξη τους δεν επαρκεί για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Ευτυχώς υπάρχει προθυμία από τον κόσμο και φέρνει φάρμακα, τα οποία στην συνέχεια ελέγχονται από το Περιφερειακό Τμήμα ενώ ακόμη και τα φαρμακεία χορηγούν στο τμήμα, φάρμακα. Οι ανάγκες σε φάρμακα πλέον δεν είναι μεγάλες.

Το Περιφερειακό Τμήμα κάνει νοσηλεία ακόμη και στο σπίτι σε κάποιες περιπτώσεις ατόμων που έχουν ανάγκη. Μάλιστα έκαναν και μεταφορές ασθενών για κάποιο διάστημα καθώς είχε θέμα το ΕΚΑΒ και έτσι εκείνοι μετέφεραν ασθενείς από το Νοσοκομείο προς το σπίτι τους.

Πολλοί δεν θα το γνωρίζουν όμως το Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας έχει ποδηλατικό τμήμα που το καλοκαίρι κάνει περιπολίες στην παραλία αλλά και στην πόλη για να είναι παρόν εάν κάπου υπάρξει ανάγκη.

Η πραγματικότητα

Την ρωτήσαμε και αν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ανέφερε ότι πλέον οι συνθήκες της καθημερινότητας είναι δύσκολες, οι οικονομικές συνθήκες έχουν δυσκολέψει και ο ελεύθερος χρόνος έχει μειωθεί σημαντικά. Σχολίασε ότι πολλοί αναγκάζονται να κάνουν 2-3 δουλειές αλλά παρόλα αυτά υπάρχει συμμετοχή. Τόνισε ότι ο κόσμος της Ιεράπετρας, τους έχει εκπλήξει ευχάριστα και εκεί που πάνε να απελπιστούν, τελικά τους περισσεύουν και τρόφιμα. Επεσήμανε ότι τελικά αυτό που τους δίνει δύναμη να συνεχίζουν είναι η αγάπη του κόσμου και εκεί που η καθημερινότητα και οι δυσκολίες κυριαρχούν, μέσα από την αγάπη του κόσμου και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο, δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζουν να προσπαθούν για το κοινό καλό.

Οι ανάγκες

Μας ενημέρωσε ότι πάντα προκύπτουν ανάγκες. Όσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν αυτή την περίοδο το περιφερειακό τμήμα Ιεράπετρας, μπορούν να το κάνουν μέσω της τσάντας της χαράς.

Την δεδομένη χρονική στιγμή επίσης θέλουν να πάρουν καινούριο αυτοκίνητο καθώς έχει προβλήματα αυτό που ήδη έχουν και το χρειάζονται άμεσα.

Προέτρεψε το κοινό να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις της σελίδας τους στο facebook αλλά και τα δημοσιεύματα στα τοπικά μέσα καθώς προκύπτουν έκτακτες ανάγκες και δημιουργούνται ελλείψεις που χρειάζεται άμεσα να υποστηριχθούν.

Ολοκληρώνοντας ανέδειξε την σημασία του εθελοντισμού ενώ θέλησε να παροτρύνει το κοινό να συνεχίσει να προσφέρει και να έχει έντονο το αίσθημα της προσφοράς και της αλληλεγγύης ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τον κόσμο της Ιεράπετρας που τους στηρίζει έμπρακτα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ