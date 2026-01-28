Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης πραγματοποίησε συνάντηση με τον νέο Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου Δημήτριο Καλιοντζή και τον νέο Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας Παναγιώτη Αρχαύλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος συνεχάρη τους δύο αξιωματικούς για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο δύσκολο και ιδιαίτερα σημαντικό έργο που καλούνται να επιτελέσουν.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν υπηρεσιακά θέματα που αφορούν τη συνεργασία του Δήμου Ιεράπετρας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με κοινό στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της πολιτικής προστασίας και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, μέσα σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας στον παραχωρηθέντα χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στο Καβούσι, όπου η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις ανακαίνισης και βελτίωσης των υποδομών, προκειμένου ο χώρος να καταστεί πλήρως λειτουργικός και κατάλληλος, με στόχο η Υπηρεσία να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο Δήμος Ιεράπετρας θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενισχύοντας κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και στην ασφάλεια των πολιτών.