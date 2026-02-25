Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης υποδέχθηκε στο γραφείο του τις αθλήτριες της σχολής K. Dance Sport Academy Ierapetra, με προπονήτρια την Κάλλια Κάκκου, προκειμένου να τις συγχαρεί για τις διακρίσεις τους στο 33ο Πρωτάθλημα Ελλάδος Αθλητικού Χορού 2026.

Η αγωνιστική ομάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, στην κατηγορία Τeam Latin National αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και το ταλέντο των αθλητριών. Την ομάδα αποτελούν οι: Κατερίνα Βασιλάκη, Εύα Σαρικλάκη, Ηρώ Γιακουμάκη, Αϊλίν Σκέμπη, Αλεξία Σκέμπη, Εργίνα Μπαλοθιάρη, Σουέλα Πρεντ και Ειρήνη Κάκκου.

Επιπλέον, η Έβελιν Αδαμάκη κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία Solo Junior, σημειώνοντας μια ακόμη σημαντική επιτυχία για τη σχολή.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στις αθλήτριες και στην προπονήτριά τους για την αξιέπαινη προσπάθεια και τις σημαντικές διακρίσεις τους, οι οποίες τιμούν την Ιεράπετρα και αποτελούν παράδειγμα αφοσίωσης, πειθαρχίας και επιμονής εμπνέοντας παράλληλα τη νέα γενιά να θέτει στόχους και να αγωνίζεται για την επίτευξή τους.