Σήμερα, 23/1/2026 κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας, στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου στην περιοχή Λειβάδια κατόπιν καταγγελίας για παραβίαση των κανόνων ευζωίας ζώου συντροφιάς και προηγουμένης επίθεσης σε διερχόμενο πολίτη, ήρθε αντιμέτωπο με αιφνίδια επίθεση μεγαλοσώμου σκύλου (τύπου Μαλινουά).

Το ζώο εξήλθε ακαριαία από την οικία του την ώρα της προσέγγισης των οργάνων και αφού ο καταγγελλόμενος άνοιξε ξαφνικά την πόρτα χωρίς να λάβει κανένα λογικό μέτρο έτσι ώστε αυτό να μην δραπετεύσει.

Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και την υποδειγματική ψυχραιμία των δύο Δημοτικών Αστυνομικών, η επίθεση αποκρούστηκε αποτελεσματικά, αποφεύγοντας σοβαρότερους τραυματισμούς, με απολογισμό μόνο μια ελαφρά εκδορά στο χέρι του ενός στελέχους.

Η Υπηρεσία μας προχώρησε στην άμεση σύλληψη του ιδιοκτήτη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με ιδία μέσα. Με εντολή της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία και διερευνάται αν η απελευθέρωση του ζώου ενέχει το στοιχείο του ενδεχόμενου δόλου (αποδοχή του κινδύνου πρόκλησης βλάβης) ή βαρείας αμέλειας.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για την επίθεση και την παράλειψη μέτρων ασφαλούς φύλαξης,

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική παράμετρος που αναδεικνύεται από την εμπειρία στο πεδίο, είναι η χρήση του ζώου ως μέσου εκδίκησης ή καταστολής του αστυνομικού ελέγχου. Συχνά, ο παραβάτης, προκειμένου να αποφύγει τις κυρώσεις, καταφεύγει σε «κρυφές εντολές» επίθεσης, εκμεταλλευόμενος την πίστη και τα ένστικτα φύλαξης του σκύλου.

Στις περιπτώσεις αυτές, το ζώο εργαλειοποιείται πλήρως. Δεν φταίει ο σκύλος που υπακούει σε μια εντολή για την οποία έχει εκπαιδευτεί (ή ωθηθεί), αλλά ο ιδιοκτήτης που χρησιμοποιεί μια έμβια ύπαρξη ως όπλο κατά των αρχών. Αυτή η συμπεριφορά συνιστά ευθεία επίθεση κατά της πολιτείας και πρέπει να αντιμετωπίζεται νομικά με τη βαρύτητα του ενδεχόμενου δόλου ή ακόμα και της απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Δημοτική Αστυνομια Ιεράπετρας