Με το άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξής μας, Γιάννη Βογιατζή, αισθάνομαι την ανάγκη, τόσο ως φίλος όσο και ως Δήμαρχος, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τη σύζυγο, τα παιδιά και τους οικείους του.

Ο Γιάννης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Ιεράπετρας και ως φαρμακοποιός, υπηρέτησε με συνέπεια και ανιδιοτέλεια τον συνάνθρωπο και την τοπική κοινωνία. Η παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε πάντοτε εποικοδομητική και ουσιαστική.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Αιωνία του η μνήμη.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Εμμανουήλ Φραγκούλης