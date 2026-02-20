Τον Δήμαρχο Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη τίμησε ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου, Πύραρχος Δημήτριος Καλιοντζής, μέχρι πρότινος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας.

Η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειακού Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχο Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη και του νέου Διοικητή της Π.Υ. Ιεράπετρας Αντιπύραρχο Παναγιώτη Αρχαύλη.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ευχαρίστησε τον κ. Καλιοντζή, τονίζοντας ότι «υπήρχε και θα εξακολουθήσει να υπάρχει άριστη συνεργασία με τη Διοίκηση και τα στελέχη της Υπηρεσίας. Ως πυροσβέστες κινδυνεύετε για να επιτελέσετε το έργο σας, κάτι που διαπιστώσαμε στις δύσκολες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Κουτσουρά πριν δυο χρόνια και πέρυσι στα Φέρμα, στον Άγιο Ιωάννη και στην ευρύτερη περιοχή».

Όπως σημείωσε, η Ιεράπετρα αποτελεί μια ξηροθερμική περιοχή με αυξημένες δυσκολίες στην κατάσβεση πυρκαγιών. Στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης του έργου της Πυροσβεστικής, ο Δήμος Ιεράπετρας προχώρησε στην ανακαίνιση του παραχωρημένου κτιρίου όπου στεγάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, ενώ το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών του.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους εθελοντές, οι οποίοι, όπως τόνισε, είναι πάντα παρόντες όταν προκύψει ανάγκη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να εξεταστεί το υφιστάμενο κενό στη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και τη στήριξη του σημαντικού έργου τους από την πολιτεία.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλή θητεία στα νέα καθήκοντα τόσο του κ. Καλιοντζή όσο και του κ. Τσιλιμιγκάκη δηλώνοντας ότι ο Δήμος Ιεράπετρας μέσα και από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας θα παραμείνει σταθερά αρωγός στο έργο της Πυροσβεστικής.