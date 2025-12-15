Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων και η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Τουρισμού για την οικονομία του νησιού αλλά και τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει ο ξενοδοχειακός κλάδος, συνδιοργανώνουν την «5η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί:

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 , από 10:00 έως 17:00 , στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis , στο Ηράκλειο

, από , στο ξενοδοχείο , στο Ηράκλειο Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, από 10:00 έως 16:00, στο ξενοδοχείο Akali, στα Χανιά

Η συγκεκριμένη διοργάνωση, που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εξελιχθεί σε έναν καθιερωμένο θεσμό για τον κρητικό τουρισμό. Με τη συμμετοχή πληθώρας ξενοδοχειακών μονάδων από ολόκληρη την Κρήτη, στόχος της είναι να φέρει σε άμεση επαφή τις επιχειρήσεις του κλάδου με όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ξενοδοχειακές μονάδες, δίνοντας την ευκαιρία για ενημέρωση, συνεντεύξεις και άμεση διερεύνηση συνεργασιών.

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σφακιανάκης Γιώργος Γάσπαρης Μιχάλης