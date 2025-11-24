Το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) Τα προβλήματα των Νοσοκομείων και της παροχής Δημόσιας Υγείας στο Νομό Λασιθίου όχι μόνο εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά και εντείνονται με ότι συνεπάγεται για τους εργαζόμενους, συνταξιούχους και τους πολίτες γενικότερα.

β) Τα Νοσοκομεία του Νομού μας υποβαθμίζονται συνεχώς, με μειούμενες ημέρες εφημεριών, με ημέρες χωρίς δυνατότητα απεικονιστικών εξετάσεων, με συχνότερες μετακομιδές προς άλλα νοσοκομεία, με μείωση στη δυνατότητα διενέργειας χειρουργείων κ.λ.π.

γ) Την οικονομική επιβάρυνση των εργαζόμενων ανέργων και συνταξιούχων αφού για σοβαρά θέματα υγείας πρέπει να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Την προκήρυξη στάσης εργασίας στον Ιδιωτικό και Ευρύτερο Δημόσιο τομέα την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου ως εξής:

-Για την περιοχή της Σητείας : 11:30 έως τις 15.00

— Για την περιοχή του Αγίου Νικολάου & Ιεράπετρας : 12:30 έως τις 15:00

Επίσης καλεί τους εργαζόμενους, άνεργους ,συνταξιούχους και τους πολίτες γενικότερα να πάρουν μέρος μαζικά στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν .

12:00 μ.μ. – Πλατεία Σητείας

– Πλατεία Σητείας 13:00 μ.μ. – Πλατεία Αγίου Νικολάου

– Πλατεία Αγίου Νικολάου 13:00 μ.μ. – Έξω από το Δημαρχείο Ιεράπετρας

Το ΔΣ