Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου και η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. του Νομού Λασιθίου, λαμβάνοντας υπόψη την τραγική κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της δημόσιας Υγείας στην Κρήτη και ειδικά στο Λασίθι καθώς και τις αποφάσεις των Σωματείων των εργαζομένων των νοσοκομείων, της ΠΦΥ, του ΕΚΑΒ και των Ενώσεων Ιατρών του ΕΣΥ, και σε επίπεδο Περιφέρειας τις αποφάσεις των Συλλόγων Εργαζομένων των Νοσοκομείων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και της Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ Λασιθίου, συντονίζουν τη δράση τους στον κοινό αγώνα για το κοινωνικό αγαθό της Υγείας και στηρίζουν την προγραμματισμένη Παγκρήτια κινητοποίηση για την υγεία που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα σε όλες τις πόλεις του νησιού την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου και στο Νομό Λασιθίου:

12:00 μ.μ. – Πλατεία Σητείας

13:00 μ.μ. – Πλατεία Αγίου Νικολάου

13:00 μ.μ. – Έξω από το Δημαρχείο Ιεράπετρας

Επίσης η ΑΔΕΔΥ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου προκηρύσσουν στάση εργασίας για τη διευκόλυνση μετακίνησης και συμμετοχής των εργαζομένων του νομού μας στις κινητοποιήσεις

Για την περιοχή της Σητείας : 11:30 έως τις 15: 00

Για την περιοχή του Αγίου Νικολάου & Ιεράπετρας : 12:30 έως τις 15:00

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους συμπολίτες μας , να συμμετέχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, ώστε να δώσουμε συλλογικά τον αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, σύγχρονο και αναβαθμισμένο σύστημα Υγείας, που να καλύπτει επαρκώς τις κοινωνικές ανάγκες, αξιοποιώντας τις εξελίξεις της επιστήμης.

Διεκδικούμε :

Κατάργηση των νόμων που διαλύουν και ιδιωτικοποιούν το ΕΣΥ, καθώς και αποτροπή κάθε κίνησης αλλαγής του Χάρτη Υγείας με υποβαθμίσεις ή νέες συγχωνεύσεις, με εργαλείο τις εξαγγελθείσες τροποποιήσεις οργανισμών των νοσοκομείων.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση των δομών υγείας και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Διοικητική Αυτοτέλεια – Κατάργηση της ενοποίησης των νοσοκομείων του νομού.

Επαναφορά στο προ του 2012 καθεστώς διοίκησης, όπως έγινε το 2019 με το Βενιζέλειο – ΠΑΓΝΗ και πρόσφατα με τα Νοσοκομεία Γιαννιτσών – Έδεσσας.

Παροχή πρόσθετων κινήτρων για τις άγονες και προβληματικές περιοχές.

Υλοποίηση του Δημόσιου Κέντρου Αποκατάστασης Νεάπολης.

Προστασία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, καθώς και του ΚΕΘΕΑ.

Βελτίωση μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών των ιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων στα νοσοκομεία (αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις, κατάργηση των “εντέλλεσθε” και των εξαντλητικών συνθηκών εργασίας), ώστε να ανακοπεί το κύμα παραιτήσεων, να δημιουργηθεί κλίμα προσέλκυσης νέων ιατρών και εργαζομένων στο ΕΣΥ και να πάψουν οι περισσότερες προκηρύξεις να αποβαίνουν άγονες.

Άμεση ενίσχυση και ουσιαστική αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών των νοσοκομείων — ιατρικών, νοσηλευτικών, διοικητικών, τεχνικών, εργαστηριακών και υποστηρικτικών.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργούν στα όρια, με ελλείψεις προσωπικού, συνεχείς μετακινήσεις, ασυνέχεια και κενά που θέτουν σε δοκιμασία την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Απαιτούμε σταθερότητα και πλήρη στελέχωση, ώστε καμία υπηρεσία να μην καταρρέει και κανένας εργαζόμενος να μην εξουθενώνεται.

Με στόχο τη διεκδίκηση των παραπάνω, καλούμε σε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις του Νομού Λασιθίου, στο πλαίσιο της Παγκρήτιας Αγωνιστικής Ημέρας Δράσης για την Υγεία, με σύνθημα: «Υγεία Κοινωνικό Αγαθό, Όχι Εμπόρευμα»

Καλούμε όλους τους φορείς να στηρίξουν τις συγκεντρώσεις και όλους τους πολίτες του Νομού Λασιθίου και της Κρήτης να συμμετέχουν ενεργά στον κοινό αγώνα για την υπεράσπιση του δικαιώματος όλων σε ποιοτικές, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας στον τόπο τους.