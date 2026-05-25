Μετά την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2025-2026 και έχοντας υπόψη την περίπτωση δ της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31), η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) καλεί τους/τις τελειόφοιτους/-ες (Γ’ Λυκείου) μαθητές και μαθήτριες, κατά το τρέχον σχολικό έτος, των Δημόσιων και Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων οι οποίοι κατέκτησαν 1η ή 2η ή 3η νίκη σε Πανελλήνιους ή Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες και εφόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω, σε μορφή pdf:

α. Αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης (επισυνάπτεται),

β. Αστυνομική ταυτότητα (δύο όψεις),

γ. Σχολική Αθλητική Ταυτότητα.

To έγγραφο ολοκληρωμένο ΕΔΩ