Πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό Δημόσιο, που έχει προκαλέσει η δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, όπως έγινε γνωστό από αρμόδιες αστυνομικές πηγές.

Σημειώνεται ότι μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και οι κατηγορούμενοι ως αρχηγικά στελέχη, που φέρονται ότι είναι ένας άνδρας και η σύζυγος του, στους οποίους οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο σπίτι τους στον Άλιμο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες, που έστηναν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μια εταιρεία έκοβε τιμολόγια χωρίς να αποδίδει ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια έκλειναν την μια εταιρεία και άνοιγαν άλλη, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021, που προσδιορίζεται χρονικά η δράση του κυκλώματος, με βασικούς αχυρανθρώπους δύο αλλοδαπούς (μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και έναν άνδρα ρουμανικής υπηκοότητας) και δύο Έλληνες. Από αυτούς έχουν συλληφθεί οι δύο Έλληνες και οι δύο άλλοι αναζητούνται, ενώ στην απάτη φέρονται ότι εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, λογιστές και επιχειρηματίες.

Σημειώνεται επίσης ότι ο άνδρας και η σύζυγος του, που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος, που κάνει παράλληλη έρευνα, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, που οδηγούσαν τους ελεγκτές σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου φέρονται ότι έχουν βγάλει κεφάλαια από την Ελλάδα.