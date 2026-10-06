Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων της, εκκινεί τις διαδικασίες για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες επλήγησαν από τη θεομηνία της 1ης έως 4ης Οκτωβρίου 2026.

Η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους αυτοδιοικητικούς και κρατικούς φορείς. Ενιαίος στόχος η ταχεία αποκατάσταση της καθημερινότητας των πολιτών και η άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία υποδέχεται αιτήσεις για την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις ( όχι σε οικίες) τ ων περιοχών που επλήγησαν από την θεομηνία της 1ης έως 4ης Οκτωβρίου 2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων:

Επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή (βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή/και ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα , ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και των κοινωνιών αστικού και κληρονομικού δικαίου, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

(βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή/και , ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και των κοινωνιών αστικού και κληρονομικού δικαίου, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις άνωθεν επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

επιχειρήσεις, επιχειρήσεις, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στον ορισμό της επιχείρησης δεν εμπίπτουν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς , τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»

, τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» Αγροτικές εκμεταλλεύσειςδηλαδή γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες ανήκουν σε νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις)

Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης , όπως

1. Εξοπλισμός,

2. Πρώτες ύλες,

3. Εμπορεύματα,

4. Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας & ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης,

5. Μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και

6. Αποθηκευμένα προϊόντα.

Οι αιτήσεις για αυτοψίες και κάλυψη ζημιών από θεομηνία από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων υποβάλλονται αποκλειστικά στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τις προθεσμίες που τίθενται από τον ΕΛΓΑ.

ηλεκτρονικά την αίτηση που θα βρουν παρακάτω (συνημμένο αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), στο email: Στα πλαίσια των ανωτέρω και προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο η οικονομική και κοινωνική ζωή στην περιοχή, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουντην αίτηση που θα βρουν παρακάτω (συνημμένο αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), στο email: [email protected]

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026

Η αίτηση συνιστά ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της. Με την αίτηση ο αιτών:

α) συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του και των στοιχείων που συνοδεύουν το αίτημά του και στην αξιοποίηση αυτών προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος,

β) συναινεί στη διαβίβαση και στη διασταύρωση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και στην αναζήτηση στοιχείων από άλλες υπηρεσίες και φορείς (όπως Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΛΓΑ, Πρωτοδικεία, ασφαλιστικές εταιρείες, λοιποί φορείς) και εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών,

γ) συναινεί στην επεξεργασία από τρίτους φορείς που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και την καταγραφή των ζημιών και τη διαδικασία χορήγησης κρατικής αρωγής, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η αίτηση και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της ενίσχυσης.

Η αναφερόμενη αίτηση, επιμελώς συμπληρωμένη με τα στοιχεία ακριβώς όπως είναι δηλωμένα στην ΑΑΔΕ, κατάλληλα υπογεγραμμένη (*) πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αναλυτική Περιγραφή ζημιάς με φωτογραφίες, λοιπό αποδεικτικό υλικό και ποσοτική καταγραφή ( πχ λίστα/αριθμός κατεστραμμένων αντικειμένων) Γεωγραφικός Εντοπισμός Καταστροφής, εφόσον δεν προσδιορίζεται με ακριβή διεύθυνση: (πχ μέσω google earth, συντεταγμένες, απόσπασμα κτηματολογίου, κτλ)

(*) Η αίτηση μπορεί να:

α) είναι απλά συμπληρωμένη και όταν μεταβεί η επιτροπή κρατικής αρωγής για αυτοψία θα υπογραφεί ενώπιον της επιτροπής από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή

β) είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη πρωτότυπα με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία ή

γ) υπογραφεί δια μέσου του gov.gr

δ) υπογραφεί αυτοπρόσωπα στο γραφείο της Υπηρεσίας μας (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου)

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση πληγείσας επιχείρησης, ο ιδιοκτήτης, πριν να προχωρήσει στην αποκατάσταση, πρέπει να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ), ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή που θα ελέγξει την επιχείρηση του.