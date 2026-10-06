Γνωστοί έγιναν οι νέοι ορισμοί διαιτητών για την 2η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου και τις τέσσερις αναμετρήσεις την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές

2η αγωνιστική

Τετάρτη, 15.00

Γήπεδο Ελούντας, Κόρφος-ΑΟ Βραχασίου: Διαλυνάς, Φραγκιαδάκης-Εγγλέζος, παρ. Έβανς

16.00

Γήπεδο Αμμούδας, ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Κριτσάς: Μπετείνης, Χατζηκωνσταντίνος-Μ.Αδαμάκης, παρ. Συλιγνάκης

Γήπεδο Παλαικάστρου, Ίτανος-Νίκη Σητείας: Πατεράκης, Γ.Αδαμάκης-Καφεσάκης

19.00

Στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης», ΟΦΙ-ΑΣΙ: Κ.Λιάγκος, Σαρδέλης-Χαλκιαδάκη, παρ. Συλιγνάκης

ΑΟΣΚ-Αναγέννηση 0-3 α.α.