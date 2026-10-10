Τα μονοπάτια αποκτούν ξανά μεγάλη αξία, καθώς όλο και περισσότεροι στρέφονται στην πεζοπορία και στην επαφή με τη φύση. Παλαιότερα ήταν δρόμοι καθημερινής μετακίνησης, αλλά σήμερα αποτελούν χώρους άσκησης, αναψυχής, κοινωνικοποίησης και εξερεύνησης.

Ο Λευτέρης Τσουρής (Γεωγράφος, πεζοπόρος και ορειβάτης, ιδρυτής της GeopsisMaps, εταιρείας γενικών χαρτογραφήσεων και σχεδιασμού δικτύων μονοπατιών») αναφέρει στην «Καθημερινή» ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν αρκεί να δημιουργούμε συνεχώς νέα δίκτυα και να τοποθετούμε πινακίδες.

Προτεραιότητα πρέπει να είναι:

α) τα μονοπάτια να παραμένουν καθαρά και βατά

β) να υπάρχει σωστή πληροφόρηση για δυσκολία, κινδύνους, ζέστη, νερό και μορφολογία του εδάφους

γ) να επιλέγονται για συντήρηση εκείνα που έχουν πραγματική χρησιμότητα, φυσική ή ιστορική αξία και

δ) κάθε περιοχή να αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της.

Επομένως, αναφέρει «δεν χρειαζόμαστε απλώς περισσότερα μονοπάτια, αλλά καλύτερα συντηρημένα, ασφαλή και σωστά οργανωμένα μονοπάτια».

ΥΓ: Τι γίνεται με το πρόγραμμα Lassithitrails; Το Δεκέμβριο του 2022 ξεκίνησε η πρώτη συζήτηση! Ευτυχώς η ΔΑΕΑΝ και το μεράκι του Γιώργου, έχουν βελτιώσει –καθαρίσει και σηματοδοτήσει– πολλά από τα μονοπάτια στα όρια του Δήμου Αγίου Νικολάου!

ΛΕΩΝ.Κ.