Ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου Πέτρος Ζερβάκης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες είναι πλέον σε έξαρση και το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφονται ανησυχητικά κρούσματα και στο Ν. Λασιθίου.

Πλήθος είναι τα παραπλανητικά τηλεφωνήματα που δέχονται πολίτες καθημερινά, αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου συγκεκριμένο κρούσμα εξαπάτησης πολίτη με αυτόν τον τρόπο, είπε ο κ. Ζερβάκης.

Επίσης εμφανίζονται άτομα δήθεν από φιλανθρωπικές οργανώσεις και σωματεία ζητώντας οικονομική ενίσχυση για «εράνους». Θα πρέπει οι πολίτες να επιβεβαιώνουν ότι οι ερανιστές κόβουν νόμιμες αποδείξεις για τα ποσά που εισπράττουν…

Παραλλαγή απάτης σε περίπτωση αγοράς οχήματος είναι ο δράστης να επιδεικνύει στον πωλητή πλαστή απόδειξη τραπέζης (πλέον είναι εύκολο να τυπώσεις μια με την Τεχνητή Νοημοσύνη) που αναγράφει ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό απ’ αυτό που ζήτησε ο πωλητής ως προκαταβολή πχ. ζήτησε 500 ή 1500 ευρώ και ο «αγοραστής» έκανε δήθεν λάθος και έστειλε 2.500 ή 3.500 κοκ) και ζητά από τον πωλητή να του επιστρέψει στον τραπεζικό λογαριασμό του τα επιπλέον 1000 ή 2000 ευρώ γιατί τα έχει ανάγκη, για να τον πείσει… Ο πωλητής δεν μπορεί να δει καν αν είχε γίνει η αρχική κατάθεση γιατί ο δράστης του ανέφερε ότι η μεταφορά έγινε από άλλη τράπεζα, που καθυστερεί ένα -δυο 24ωρα να εμφανιστούν στο λογαριασμό.

Οι πολίτες πρέπει να είναι υποψιασμένοι όταν βλέπουν στο διαδίκτυο να πωλούνται ακριβά οχήματα, ρούχα, κοσμήματα σε… τιμές ευκαιρίας, τόνισε ο κ. Ζερβάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ