Η Κριτσά τίμησε και φέτος την πολιούχο Παναγία της, την Μεγάλη Παναγία, την Οδηγήτριά της. Το απόγευμα της Παρασκευής, παραμονή των Εισοδίων, τελέστηκε μέγας εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου.

Μετά τον εσπερινό ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας στους δρόμους του χωριού.

Στην πανηγυρική ακολουθία παρέστη και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε: «Σήμερα είχα τη χαρά και την τιμή να παραβρεθώ στον Εσπερινό προς τιμήν της Παναγίας Οδηγήτριας, στην όμορφη Κριτσά. Σε κλίμα κατάνυξης και βαθιάς πίστης, τιμήσαμε την Παναγία μας, διατηρώντας ζωντανές τις παραδόσεις και τις αξίες του τόπου μας. Η πίστη, η παράδοση και η ενότητα αποτελούν πολύτιμα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!»

Ο ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας στον κεντρικό δρόμο της Κριτσάς αποτελεί αρχιτεκτονικό κόσμημα του 19ου αιώνα. Το νότιο κλίτος του ναού είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου, ενώ το βόρειο στον Άγιο Χαράλαμπο. Σύμφωνα με την επιγραφή πάνω από το ανώφλι της εισόδου η θεμελίωση του ναού έγινε το 1852 (από τον τότε Επίσκοπο Πέτρας Μελέτιο Χλαπουτάκη) ενώ σε φωτογραφίες του Ιταλού Giuseppe Berinda φαίνεται πως τα έτη 1865 – 1867 δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η ανοικοδόμησή του.

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του μνημείου, η διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών του επιφανειών, καθώς και ο λιθόγλυπτος διάκοσμός της, αποκαλύπτουν ένα οικοδόμημα που ενώνει την παράδοση του τόπου με στοιχεία από τη βυζαντινή, τη βενετσιάνικη και την οθωμανική αρχιτεκτονική. Μέσα στο ναό φυλάσσονται αξιόλογες φορητές εικόνες, όπως η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα.