Από την τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό ανηλίκου:

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και παραβίασης προστασίας προσωπικών δεδομένων και πέντε αλλοδαποί κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες δύο ανήλικοι (ημεδαπός και αλλοδαπός) εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκου ημεδαπού ενώ τρίτος ανήλικος ημεδαπός προέβαινε στη βιντεοσκόπηση και ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν καθώς και πέντε αλλοδαποί (δυο γυναίκες και τρεις άντρες) κηδεμόνες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.