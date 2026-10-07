Ας μην το βαφτίσουμε «παιδικό καβγά». Αυτό που συνέβη στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα περιστατικό που πρέπει να μας προβληματίσει όλους.

Ένα παιδί 12 ετών φέρεται να δέχθηκε γροθιές από συνομηλίκους του. Και την ίδια ώρα, ένα ακόμη παιδί φέρεται να κατέγραφε με το κινητό το περιστατικό και στη συνέχεια να το ανέβασε στα social media.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ανησυχητικό κομμάτι. Στα 12 δεν μπορεί η γροθιά να θεωρείται τρόπος επίλυσης μιας διαφοράς. Και, ακόμη περισσότερο, δεν μπορεί η ταπείνωση ενός άλλου παιδιού να θεωρείται «περιεχόμενο» για το διαδίκτυο.

Όταν ένα παιδί βλέπει έναν συμμαθητή του να χτυπιέται, η φυσιολογική αντίδραση θα έπρεπε να είναι να ζητήσει βοήθεια. Όχι να ανοίξει την κάμερα.

Η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και η Δικαιοσύνη θα εξετάσει την υπόθεση. Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Γονείς, σχολείο και κοινωνία. Ένα παιδί πρέπει να μάθει να σέβεται, να σταματά τη βία, να ζητά βοήθεια.

Στα 12 δεν σηκώνεις γροθιά. Και σίγουρα δεν σηκώνεις το κινητό για να καταγράψεις τη γροθιά του άλλου.