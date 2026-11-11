Μια όμορφη και δημιουργική εξόρμηση στο πάρκο της γειτονιάς μας πραγματοποίησαν οι μικρές/οί μαθήτριες/τές του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου, συνδυάζοντας τη χαρά της σχολικής εκδρομής με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ενεργό πολιτειότητα.

Στην εκδρομή μας είχαμε την πολύτιμη συντροφιά και βοήθεια γονέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με χαρά στο κάλεσμά μας και συνέβαλαν στην ομαλή και ευχάριστη διεξαγωγή της δράσης. Τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία, τη συνεργασία και την υποστήριξή τους!

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning και ειδικότερα της θεματικής του Ενεργού Πολίτη, μικροί και μεγάλοι ενώσαμε τις δυνάμεις μας και υλοποιήσαμε μια ξεχωριστή δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Αξιοποιώντας φυσικά υλικά που συλλέξαμε από το περιβάλλον, δημιουργήσαμε όλοι μαζί μια πρωτότυπη αφίσα με στόχο την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και τη διάδοση ενός μηνύματος αγάπης και σεβασμού προς τη φύση.

Παράλληλα, οι μικροί μας ενεργοί πολίτες έδειξαν έμπρακτα την αγάπη και τη φροντίδα τους για τα ζώα, προσφέροντας τροφή και νερό στα αδέσποτα ζωάκια της περιοχής. Μέσα από αυτή την απλή αλλά ουσιαστική πράξη, τα παιδιά συνειδητοποίησαν πως ακόμη και οι μικρότερες ενέργειες μπορούν να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.

Πριν από την αναχώρησή μας, αναρτήσαμε την αφίσα μας στα κάγκελα του πάρκου, ώστε το μήνυμά της να ταξιδέψει πέρα από τα όρια της σχολικής μας κοινότητας και να φτάσει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης του Αγίου Νικολάου. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώξαμε τη διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης μας στην τοπική κοινωνία, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.

Φυσικά, από αυτή την ξεχωριστή ημέρα δεν έλειψαν το παιχνίδι, η ξεγνοιασιά και οι όμορφες στιγμές! Παίξαμε ομαδικά παιχνίδια, απολαύσαμε το πικνίκ μας μέσα στη φύση, γελάσαμε, χαλαρώσαμε, συνεργαστήκαμε και δημιουργήσαμε πολύτιμες αναμνήσεις, ενισχύοντας τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν γεννιέται, αλλά διαμορφώνεται μέσα από τις εμπειρίες, τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τις μικρές καθημερινές πράξεις προσφοράς!

Οι μικρές/οί μαθήτριες/τές του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως η αλλαγή ξεκινά από εμάς τους ίδιους, ανεξάρτητα από την ηλικία μας!

1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου