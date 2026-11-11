Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Νεάπολης ότι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:00, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. ενημερωτική ομιλία από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, με θέμα: «Η βία κατά των Γυναικών».

Ομιλητής θα είναι ο Αξιωματικός του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης κ. Δημήτριος Θεοδωρόπουλος.

Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.