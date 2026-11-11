Θετική εξέλιξη, αλλά με επισημάνσεις για την ποιότητα της οδοστρωσίας και τους χρόνους ολοκλήρωσης του έργου, χαρακτηρίζει την παράδοση των πρώτων χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ στο τμήμα Άγιος Νικόλαος-Νεάπολη ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.ΤΑ.) Γιάννης Λιονάκης.

Ο κ. Λιονάκης επισκέφθηκε το νέο τμήμα του δρόμου, καταθέτοντας τις προσωπικές του παρατηρήσεις για την κατασκευή και τα ζητήματα οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι κάθε βήμα προς έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο είναι καλοδεχούμενο, αρκεί να συνοδεύεται από ποιότητα και συνέπεια.

Ο Γιάννης Λιονάκης αναγνωρίζει ότι η παράδοση των πρώτων χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ αποτελεί ένα θετικό βήμα για την Κρήτη, καθώς ένας σύγχρονος και σωστά κατασκευασμένος δρόμος μπορεί να βελτιώσει τις μετακινήσεις, να μειώσει τον χρόνο και το κόστος των διαδρομών και, κυρίως, να ενισχύσει την οδική ασφάλεια.

Από την προσωπική του επίσκεψη στο νέο τμήμα διαπιστώνει ότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου, η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και τα συστήματα ασφαλείας παρουσιάζουν καλή εικόνα. Ωστόσο, εκφράζει προβληματισμό για την κατάσταση της οδοστρωσίας, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως χρειάζεται να ακολουθήσει μία ακόμη τελική αντιολισθηρή στρώση ασφάλτου.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του συνολικού έργου, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να επωμίζονται τις συνέπειες λαθών ή παραλείψεων, είτε από την πλευρά του κράτους είτε του αναδόχου.

Το βασικό ζητούμενο, όπως τονίζει, δεν είναι απλώς να παραδίδονται μεμονωμένα τμήματα, αλλά να ολοκληρωθεί ένας ενιαίος, ποιοτικός και ασφαλής αυτοκινητόδρομος, χωρίς νέες καθυστερήσεις. Διευκρινίζει, τέλος, ότι οι παρατηρήσεις του βασίζονται στην προσωπική του εμπειρία και δεν αποτελούν επιστημονική αξιολόγηση του έργου.

Το σχόλιο του:

Δεν μου αρέσει να μιζεριάζω. Δόθηκαν στην κυκλοφορία κάποια πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ και αυτό είναι ένα βήμα μπροστά.

Πήγα σήμερα να τα .. περπατήσω.

Οριζοντιογραφία και μηκοτομή , ΛΕΑ,συστήματα ασφάλειας κλπ μου φάνηκαν καλά. Η οδοστρωσια είναι προβληματική .

Ελπίζω να ακολουθήσει ακόμη μία, τελική αντιολισθηρή στρώση ασφάλτου.

Δεν θα σταθώ στο πόσα ακριβώς είναι τα μέτρα ,ούτε στο γιατί έγιναν τα εγκαίνια.

Κάθε χιλιόμετρο σύγχρονου, σωστά κατασκευασμένου δρόμου βελτιώνει την ποιότητα των μετακινήσεων, μειώνει τον χρόνο και το κόστος τους και ενισχύει την ασφάλεια όλων μας.

Με προβληματίζουν, όμως, οι χρόνοι ολοκλήρωσης του έργου. Ο πολίτης δεν πρέπει να πληρώνει τα λάθη και τις παραλείψεις ούτε του κράτους ούτε του αναδόχου. Είναι ζήτημα ουσίας για όλους μας.

Κάθε πρόοδος είναι καλοδεχούμενη. Το ζητούμενο παραμένει ένας ολοκληρωμένος, ποιοτικός και ασφαλής δρόμος, χωρις καθυστερήσεις.

Και μια σημείωση προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Καταθέτω την εμπειρία μου και όχι την επιστημονική προσέγγιση που προφανώς και δεν έχω